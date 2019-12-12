Глава МВД Украины сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

Киев, 12 декабря. Украинские правоохранители задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Только что Нацполиция задержала и с согласия Генеральной прокуратуры Украины объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета», — написал Аваков в своем микроблоге Twitter.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля, за рулем которого он находился. Павел Шеремет много лет проработал в России, в том числе на Первом канале. В 2010 году Шеремет переехал в Киев, где продолжил свою журналистскую деятельность.

СМИ неоднократно сообщали, что Служба безопасности Украины вела слежку за Шереметом в ночь перед его убийством. С 2014 года на Украине были убиты 19 журналистов, среди которых Олесь Бузина, Павел Шеремет и Дмитрий Тымчук.