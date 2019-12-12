Берлин 12 декабря. Власти Германии повели себя как «послушная собачка» и позволили втянуть страну в дипломатический конфликт с Россией. Для того, чтобы понять, кто стоит за этим, достаточно вспомнить о скором запуске «Северного потока — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

«Именно сейчас, перед открытием российского газопровода надо обязательно обострить отношения с Москвой», — возмутился он в комментарии телеканалу 360.

Политик указал на то, что торпедирование запуска «Северного потока — 2» не нужно ни России, ни ФРГ.

«Просто поразмыслив, кому это выгодно, <…> сразу становится понятно, чей это проект. Стыдно за наше правительство, которое как послушная собачонка выполняет команду апорт», — посетовал депутат в комментарии телеканалу 360.

Гердт с тревогой указал на то, что такая внешняя политика властей Германии угрожает безопасности страны.

Напомним, в начале декабря Берлин объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. В качестве повода было использовано дело об убийстве в Берлине гражданина Грузии Торнике Кавтарашвили, также известного как Зелимхан Хангошвили. По подозрению в совершении преступления был задержан гражданин РФ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила высылку дипломатов тем, что Берлин якобы не видит достаточной заинтересованности Москвы в расследовании убийства. Президент РФ Владимир Путин на «нормандском саммите» в Париже заявил, что Хангошвили является организатором теракта в московском метро, и Москва неоднократно просила Берлин экстрадировать преступника.

12 декабря Россия применила ответные меры и объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве, а также выразила протест послу Гезе Андреасу фон Гайру. Дипломаты должны покинуть Россию в течение семи дней.

Что касается «Северного потока — 2», то главными его противниками выступала Украина, Польша, Латвия, Литва и США. По мнению ряда экспертов, недовольство Киева связано с боязнью потерять транзит российского газа, а Варшава, Вильнюс и Рига занимают украинскую сторону в связи с антироссийским внешнеполитическим курсом. Вашингтон же, как полагают политологи, недоволен строительством нового газопровода из-за того, что это может помешать его планам поставлять в ЕС собственный сжиженный природный газ.

Таким образом, говоря о настоящем авторе проекта дипломатической войны Москвы и Берлина, Гердт имел ввиду именно США. О том, что Белый дом пытается давить на Европу из-за из-за «Северного потока — 2», ранее неоднократно указывали в Госдуме РФ.

Президент РФ Владимир Путин еще минувшим летом заявил, что «Северный поток — 2» — чисто экономический проект и полностью отвечает национальным интересам всех участников, он призван повысить энергобезопасность Европы, создать новые рабочие места.