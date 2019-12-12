Федеральное агентство новостей помогает журналистам писать хорошие новости о России

Завтра вечером закончится читательское голосование за победителей конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России», который дважды в месяц проводит Федеральное агентство новостей. Приз за первое место составит 30 тысяч рублей, за второе — 20 тысяч, а за третье — 10 тысяч. У вас еще есть время проголосовать за понравившуюся публикацию.

Итак, в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России» участвует десять публикаций региональных СМИ, которые рассказывают о позитивных событиях в регионах страны. Из них будет выбрано три победителя, набравших больше всего голосов в ходе публичного голосования.

Десять претендентов на победу в конкурсе отобрало жюри, в состав которого входят Александр Малькевич, российский журналист, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей; Ольга Ковитиди, член Совета Федерации, сенатор от Крыма; Сергей Ушаков, главный редактор портала «Журналистская правда»; Владимир Тулин, европейский обозреватель ФАН; Евгений Бень, российский публицист, литературовед, культуролог, эксперт ФАН; Наталья Макеева, обозреватель ФАН; Роман Носиков, колумнист ФАН.

Как рассказала Наталья Макеева, выбирая номинантов на конкурс «Хорошие новости России», она отбирала публикации, авторы которых «написали о хорошем и важном, хотя могли пойти по легкому пути и написать, например, что где-то дорогу размыло».

В итоге, в оперативном конкурсе, итоги которого подводятся дважды в месяц по пятницам, участвует публикация газеты «Ельниковская трибуна» «Ученик лицея помог спасти жизнь пожилой женщине», рассказывающая о девятикласснике Вячеславе Глухове, который спас пожилую жительницу села Ельники, провалившуюся в канализационный люк, а также статья Лилии Козловой из «Комсомольской правды — Санкт-Петербург» под заголовком «Пятиклассник из Петербурга спас девочку, провалившуюся под лед», повествующая о героическом поступке школьника из Северной столицы — 11-летний Павел Гущин спас двух четырехлетних детей, отправившихся гулять по тонкому льду на Матисовом канале. Оба этих материала добавлены в номинацию «Герои современности».

В номинации «Наука и инновации» конкурсное жюри отобрало публикацию сайта «Кубань 24» под заголовком «Школьник из Геленджика сконструировал глубоководного робота», рассказывающую об 11-класснике Вадиме Горностале, который изобрел телеуправляемого глубоководного робота Gelen-3Б и провел его испытания, а также сюжет «Вестей — Кузбасс» «Кемеровские школьники изобрели «умную каску». Это изобретение юных разработчиков предназначено для электриков, думающих ламп и робота-спасателя.

В номинации «Экономика страны или региона» отобрана новость Ивана Чупрова «Для тюменского бизнеса построят отдельную железную дорогу», опубликованная на URA.ru, в которой сообщается о планах по строительству железнодорожной инфраструктуры для транспортного обслуживания компаний-резидентов индустриального парка «Богандинский», а также материал информагентства «Высота 102» под названием «Главный финансист Волгоградской области заявил о профицитности всей экономики региона», в котором указывается на то, что «экономика Волгоградской области работает с переизбытком».

Конкурсное жюри отобрало в номинацию «Общество и социальные проекты» заметку рязанского отделения MK.ru «На мероприятиях «Новогодней столицы» гостям с инвалидностью будут помогать волонтеры», в которой сообщается, что при праздновании Нового года в Рязани будут учтены потребности людей с ограниченными возможностями, в частности — инвалидов-колясочников. Также в эту номинацию отобрана новость портала «Крым.News» «В Симферополе на средства гранта открыли бесплатную студию акробатики для детей», в которой повествуется о благотворительном проекте, который даст шанс детям и молодежи из социально незащищенных семей развивать свои физические возможности.

Наконец, в номинации «Спорт» отобрана заметка «Брянских новостей» под заголовком «В Брянске лучшие спортсмены и тренеры будут получать ежегодные премии», рассказывающая о поощрениях брянских спортсменов, и статья Виктора Шубина из «Спортивного Мурманска» под названием «Знак ГТО на груди… у кого?», в которой весьма увлекательно описывается церемония вручения знаков ГТО.

Онлайн-голосование (форма для него под этой публикацией) закончится в 18 часов 30 минут 13 декабря.

Напомним, конкурс актуальных публикаций «Хорошие новости России» проходит параллельно с одноименным Большим конкурсом, результаты которого подводятся два раза в год. Отличие между ними состоит в том, что в конкурсе актуальных публикаций побеждают информационные материалы, а в большом конкурсе — аналитические и художественно-публицистические. Вдобавок разница в призовом фонде. Главный приз в большом конкурсе составляет 100 тысяч рублей, а в оперативном — 30 тысяч.

Если вы хотите, чтобы и ваши публикации участвовали в оперативном конкурсе «Хорошие новости России», то вам нужно прислать заявку на почту goodrussia@riafan.ru, указав, что вы хотите побороться за призы, которые присуждаются дважды в месяц (конкурс актуальных публикаций). Ваши материалы должны быть опубликованы в последние две недели до подачи заявки.

Что касается большого конкурса «Хорошие новости России», то к участию в нем приглашаются граждане РФ, чьи материалы были опубликованы в российских СМИ в период с 1 июня по 31 декабря 2019 года. Заявки принимаются на почту goodrussia@riafan.ru до конца года. 31 декабря на сайте ФАН будут опубликованы списки материалов, отобранных экспертами редакции. Победители в каждой номинации также получат денежный приз (гонорар за публикацию) — 100 000 рублей (с этой суммы будет удержан налог 13%). Победители первого этапа свои призы уже забрали, а новые призы ждут будущих участников конкурса. Ознакомиться с правилами конкурса и скачать заявку можно здесь.