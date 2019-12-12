Зеленский вывел «формулу будущего» для Украины

Киев, 12 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский вывел «формулу будущего» для страны. По его словам, в ней должны быть пять составляющих.

В авторской колонке для NV.Ua Зеленский признает, что Украина не может претендовать на «глобальное лидерство» по размерам территории, военной мощи, объемам добычи полезных ископаемых, развитию технологий или промышленного потенциала. Однако, по мнению Зеленского, Украина может стать «самой динамично развивающейся страной мира».

По его мнению, «формула будущего» для Украины состоит из пяти факторов. Первым из них президент Украины называет мир.

«Без мира никакого развития быть не может. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей», — написал Владимир Зеленский.

Второй составляющей формулы президент Украины считает «эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех». Под ними он подразумевает победу над коррупцией, а также справедливость в судах, равенство всех перед законом. Третьим фактором развития Украины Зеленский назвал инвестиции, для получения которых в стране необходимо убрать существующие барьеры и «ненужные регуляции», которые тормозят развитие бизнеса. Четвертой составляющей «формулы» Зеленский назвал создание качественно новой инфраструктуры на Украине, а пятой — народовластие.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это ВСУ начали так называемую АТО, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР.