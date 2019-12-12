Финляндия ограничит ввоз фруктов и овощей из России

Хельсинки, 12 декабря. Финляндия введет запрет на ввоз некоторых овощей и фруктов из России. Ограничения будут действительны уже с 14 декабря.

Согласно нововведениям, в соседнюю страну нельзя будет ввозить продукты земледелия без специального фитосанитарного сертификата. Он потребуется даже если путешественник хочет перевезти через границу всего один плод.

Новые правила касаются, в частности, апельсинов, яблок и помидоров. Под запрет также подпадают горшочные и комнатные растения, срезанные цветы, саженцы и даже части растений: клубни, корневища, черенки.

«Ввоз растений ужесточился для более эффективной борьбы с распространением вредителей растений на территории Евросоюза», — сообщает «Комсомольская правда в Петербурге» со ссылкой на старшего инспектора Финляндского агентства продовольствия Сари Хайкола.

Однако ограничительные меры не затронут бананы, финики, ананас, кокос и дуриан. Для провоза этих продуктов сертификат не потребуется.

Отмечается, что в Финляндию уже запрещено ввозить мясо и молоко, на въезде в страну эти продукты можно опустить в специальные контейнеры, а в аэропорту — добровольно отдать работникам таможни. В этом случае пассажир не будет подвергнут санкциям.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что таможня Финляндии в течение трех лет неверно конвертировала курсы более 20 валют, в том числе российского рубля. По этой причине ведомство вынуждено выплатить компенсации в сумме более 11 млн евро.