Лоза усомнился в умственных способностях Успенской после спора о Ротару

Москва, 12 декабря. Известный российский певец Юрий Лоза ответил на претензии своей коллеги Любови Успенской, которая резко осудила его за слова о Софии Ротару.

Поводом для спора стало решение Ротару вновь начать выступать в России после объявленного годом ранее бойкота. Многие россияне тогда обвинили артистку в «переобувании», хотя ее представитель утверждал, что отказ выступать в РФ в 2018 году был продиктован объективными причинами — экс-президент Украины Петр Порошенко тогда ввел военное положение, чем затруднил выезд команды Ротару из страны. Скандал вспыхнул с новой силой, когда сестра Ротару заявила украинским СМИ, что певица якобы помогала украинской армии деньгами и топливом.

Лоза, комментируя данную ситуацию, отметил, что многим украинским артистам приходится платить своеобразный «налог на войну». Каждый из них вынужден волей-неволей перечислять средства на поддержание военного конфликта. В качестве примера он привел одесского сатирика Михаила Жанецкого и Любовь Успенскую.

Последняя не оставила это замечание без внимания и обрушилась на Лозу с критикой. По ее словам, все, чем занимается Лоза, — это «грязь, с которой не хочется иметь отношения». В ответ бывший участник группы «Интеграл» заявил, что Успенская ничего не поняла из его слов о Ротару и выразил сомнение в ее умственных способностях.

«Вы не понимаете, что она глупая? Я сказал, что к Ротару не имею никаких претензий. Она что, читать не умеет? Возьмите мой пост про Ротару — все сразу поймете. Я не знаю, кто и что напел Успенской про меня, но я написал, как есть», — рассказал музыкант порталу Nation News.

Ранее сообщалось, что король российской поп-эстрады Филипп Киркоров радушно встретил на конкурсе «Песня года» певицу Софию Ротару. Сын Ротару Руслан Евдокименко опроверг слухи о спонсировании певицей войны на Донбассе. По его словам, ни он, ни его мать не хотят отвечать на клевету.