Якубович раскрыл секреты народного телешоу «Поле чудес»



Известный российский телеведущий, актер и сценарист Леонид Якубович рассказал, что задания для участников развлекательного капитал-шоу «Поле чудес» придумывают два редактора программы и сам он впервые видит текст только в тот момент, когда находится в студии.

Народный артист РФ в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей поведал несколько секретов и интересных моментов популярной игровой передачи, которая выходит в эфире Первого канала (раньше у нее были другие названия) с 26 октября 1990 года.

«У нас сплошная импровизация»

— Леонид Аркадьевич, не за горами конец декабря и, соответственно, показ праздничного выпуска «Поля чудес». Расскажите что-нибудь о новогодних съемках.

— Это трудно рассказать, приходите и сами все увидите.

— А если всего несколько слов?

— Нет, это тайна!

— Хорошо, тогда давайте обратимся к предыдущим годам.

— Это специальный проект и единственный случай, когда составляется некий сценарий. У нас же обычно сплошная импровизация. Потому что я никогда не знаю, кто придет и что будет делать. Но в новогодней программе мы знаем начало и финал, а также определяем подарки игрокам. Мы представляем себе, как будем одаривать также и зрителей, а еще каким образом будет оформлена студия. Ну, Новый год же!

— Последнее слово во многих вопросах остается за вами?

— Не совсем так. Мне же несказанно повезло! Во-первых, у нас есть группа [сотрудников], которая держится вместе почти 30 лет. Во-вторых, у нас есть директор программы, продюсер Анатолий Борисович [Гольдфедер]. Я думаю, что процентов шестьдесят успеха «Поля» — это он. Я могу что-то придумать, и все воплощается вне зависимости от того, возможно это или не возможно. Каким образом он это делает, я понятия не имею! Анатолий Борисович говорит: «Ты скажи, чего надо, и я сделаю». И он делает.

— Сколько выпусков снимается за раз?

— Обычно мы снимаем за два дня по четыре программы, иногда пять. Запись с учетом подготовки к каждой передаче идет примерно 3,5–4 часа. А съемка самого, собственно, выпуска — приблизительно 2–2,5 часа.

— Приходится что-то переснимать, какие-то моменты?

— Нет, никогда, ни разу!

— То есть все идет так, как идет?

— Абсолютно.

— И остается только потом подрезать снятое под хронометраж, правильно?

— Да, идет монтаж. В эфире раньше мы были 52 минуты, а не так давно нам увеличили продолжительность до часа.

«Призы — настоящие!»

— Не могу не спросить вот о чем. Многие до сих пор, хотя менее чем через год «Поле чудес» отметит уже 30-летний юбилей, не верят, что подарки настоящие и бесплатные.

— А это очень легко проверить. На трибунах сидят не статисты, а зрители с улицы. С бесплатными билетами. Среди них, конечно, попадаются те, кто снимают происходящее на смартфоны. И тут фальши нет! Это сразу видно и мгновенно будет всем известно. Еще доходило до смешного: подходит кто-то, пробует, что я там пил, и говорит: «Ой, смотрите, настоящее!» Так вот, насчет того, что дарится... Во-первых, следует учесть, что очень редко бывает, когда игрок приходит к нам один. Обычно его сопровождают родственники. Поэтому, когда человеку что-то дарят, все это видят. И сразу же после записи [телешоу] призы вручаются и оформляются, включая оформление машины и так далее. Так что все это происходит у всех на глазах, и тут физически нельзя обмануть.

— К вам на передачу участники традиционно везут много всего самого разного, необычного и порой очень ценного. Я знаю, что военные реликвии вы отдаете обратно, а что-то потом попадало в музей «Поля чудес».

— Не совсем так. Все, что я сам определяю как дорогое и личное, отдаю обратно. А все, что связано с религией, и иконы передаются в храм.

— В какой-то определенный?

— Бывает по-разному. Потому что это зависит от того, насколько эта вещь, как говорят священники, намоленная или не намоленная. Так, один из батюшек говорит: «Дайте это мне». А другой говорит: «Нет-нет, давайте сначала отдадим в храм, пусть она будет намоленной. И потом вы передадите сюда». Военные реликвии — да, абсолютно точно всегда отдаются их хозяевам. Это знают все. Просто есть вещи, которые из дома выносить нельзя. И уж тем более они никаким образом не могут храниться в музеях, в том числе «Поля чудес».

— То и дело приходится читать, что иногда в финалах бывают очень легкие задания. Например, слова всего из пяти букв. И очередь не доходит даже до второго игрока, не говоря уж о третьем.

— Дело в том, что я понятия не имею, о чем идет разговор! У нас раньше была фантастическая редактор Наташа Чистякова, которая скончалась несколько лет назад. Она была филологом, кандидатом наук, и она составляла вопросы. Теперь это делают два редактора. Я вижу вопросы, которые они отобрали, в ту самую минуту, когда уже стою в зале. Мне выносят папку с заданиями, и до этого я понятия не имею, что выбрали. И темы я тоже заранее не знаю.

Леонид Якубович также рассказал, каким у него в памяти остался бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который ушел из жизни 10 декабря 2019 года.

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