Москва, 12 декабря. Нидерланды пытаются скрыть собственные ошибки, допущенные в ходе расследования дела о крушении рейса МН17 на Украине. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Росси Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат напомнила, что ранее Москва рассекретила и передала голландской стороне данные о военной технике РФ. Кроме того, следственной группе были предоставлены результаты эксперимента концерна «Алмаз-Антей». Предоставленные данные доказывают, что поразившая малайзийский Boeing ракета принадлежала Вооруженным силам Украины. Однако голландская сторона пытается предъявить претензии к Москве по выдаче бывшего командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха.

По ее словам, избирательный подход в работе с информацией не позволяет следственной группе продвинуться вперед, в результате чего она топчется на месте.

«Складывается ощущение, что на этом фоне именно для того, чтобы скрыть собственные промахи, прокуратура Нидерландов нашла повод для обвинения российской стороны в некой недобросовестности», — подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что ранее Цемах уже давал показания голландским следователям, когда находился в украинском плену. При этом допрос Цемаха осуществлялся с применением физического и психологического давления.

«Те, кто его допрашивал, могут в общем-то по квалификации считаться и соучастниками преступных действий в отношении этого человека», — добавила дипломат.

В июне 2019 года сотрудники украинских спецслужб похитили Цемаха на территории ДНР. После чего его вывезли в Киев. Позднее украинская сторона назвала Цемаха главным свидетелем по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе. В сентябре он прибыл в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

Напомним, авиалайнер Boeing, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года в Донбассе. В результате катастрофы погибли 298 человек. Расследованием инцидента занималась международная Специальная следственная группа, которая практически сразу безосновательно обвинила в трагедии Россию.

Российская сторона неоднократно отмечала, что крушение авиалайнера используется в качестве инструмента нечистоплотной политической игры. При этом глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад заявлял, что малайзийские власти сомневаются в выводах Специальной следственной группы.