Близкие Лужкова объяснили, почему решили закрыть гроб во время прощания

Москва, 12 декабря. Решение семьи экс-мэра Москвы Юрия Лужкова проводить церемонию прощания с закрытым гробом связано с желанием близких, чтобы он запомнился живым, энергичным человеком.

«Пусть он останется в памяти живым, энергичным человеком», — сообщили представители семьи в комментарии РИА Новости.

Прощание с Лужковым прошло в четверг в столичном храме Христа Спасителя. Церемонию отпевания провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ранее он выразил соболезнования в связи с кончиной Лужкова. По его словам, бывший мэр Москвы сделал весомый вклад в развитие церковно-государственного сотрудничества, а также оказывал активную помощь при строительстве и восстановлении храмов в столице. Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

С конца 70-х годов Лужков работал в Моссовете и Мосгорисполкоме. В 1992 году Лужков занял пост мэра Москвы. Позднее его трижды избирали главой города. В сентябре 2010 года Лужков был отправлен в отставку.