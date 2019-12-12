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«Яндекс» рассказал, что чаще всего искали петербуржцы в 2019 году

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«Яндекс» рассказал, что чаще всего искали петербуржцы в 2019 году

Санкт-Петербург, 12 декабря. «Яндекс» составил рейтинг самых популярных поисковых запросов среди жителей Петербурга в 2019 году.

Специалисты проанализировали запросы со словами «что», «такое», «значить» и «это». Чаще всего петербуржцы искали, что такое подагра. По данным «Яндекса», на эту неприятную болезнь пришлось 100 баллов поисковых запросов.

Второе место с 48 баллами занял снюс ― жевательный табак. На третьем месте, как ни странно, оказалась любовь. Прекрасное чувство получило 26 баллов в поисковых запросах «Яндекса».

Далее в порядке убывания расположились крупа булгур, диаскинтест (препарат позволяет обнаружить в организме заболевания), технология беспроводной передачи данных NFC, крафтовое пиво, ЧСВ (чувство собственной важности). Кроме того, петербуржцев интересовали франшиза и фалафель, сообщает «Петербургский дневник».

Ранее данные о самых частных запросах россиян представил Google. Самыми популярными запросами в российском сегменте поисковой системы Google в 2019 году стали Евровидение и 30-летие падения Берлинской стены. Помимо крупных премий в список также попали 30-летие падения Берлинской стены, пожары в соборе Парижской Богоматери (пятое место) и Магнитогорске (шестое место). Кроме того, на седьмой строчке списка самых частых запросов в Google оказались выборы президента Украины.

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