На Украине за русскую речь будут штрафовать и отправлять на исправительные работы

Кабинет министров Украины одобрил новый пакет мер, призванный «укрепить позиции украинского языка» и «защитить мову от иностранного влияния». Как ожидается, уже с начала 2020 года на всей территории от Ужгорода до Мариуполя в абсолютном большинстве государственных структур, а также общественных местах и даже транспорте местных жителей обяжут общаться исключительно по-украински.

За исполнением «языкового закона» станут следить специальные «инспекторы», имеющие право обвинить отдельно взятого гражданина в «сепаратизме» и применить против него определенные санкции. По мнению зарубежных аналитиков, это приведет к очередной травле сначала русскоязычного населения страны, а затем и тех, кто на Украине общается по-венгерски и по-румынски. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

На своей первой пресс-конференции в новом статусе уполномоченная комитета по защите украинского языке при правительстве Украины Татьяна Монахова высказалась за «самые радикальные меры» в отношении госслужащих, преподавателей, воспитателей в детских садах и даже сотрудников сферы обслуживания, которые в общении используют язык «страны-агрессора» (русский). По словам чиновницы, государство будет активно бороться за чистоту «мовы», причем эта борьба на данном этапе начнется с дошкольных учебных заведений.

На вопрос журналистов, как государство поступит с садиками и кружками в Киеве, Чернигове, Днепре и других населенных пунктах Левобережной Украины, где занятия, в своем большинстве, проводятся на языке Пушкина и Толстого, Монахова ответила предельно доходчиво: «По умолчанию должен быть украинский язык. На первый раз им (педагогам. — Прим. ФАН) разъяснят закон, а на второй — все они будут в лучшем случае оштрафованы». Что будет в «худшем случае», Татьяна Васильевна, ссылающаяся на закон 5610-Д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», так и не ответила.

Впрочем, этого и не нужно. Сегодня в целом ряде регионов Украины успешно действуют так называемые «языковые инспекторы». Получившие соответствующие полномочия представители общественных организаций (как правило — бывшие участники «АТО») регулярно проводят рейды не только в госучреждениях, но и в школах, супермаркетах и даже общественном транспорте.

Так, в Киевской области водитель «маршрутки» сначала был избит двумя подобными «инспекторами», а затем препровожден для дачи показаний в полицейское отделение. Ситуацию спровоцировал ответ водителя по-русски на вопрос пассажирки, обратившейся к нему «по-украински с западным акцентом».

«Она на меня стала кричать и говорить, чтобы я убирался в Москву, а я ей посоветовал убираться в Польшу, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН «виновник происшествия», шофер одного из АТП Сергей Смык (фамилия изменена). — Да, я допустил ошибку, оскорбив пассажирку. А на меня тут же набросились двое молодых людей в камуфляжной форме, разбили мне нос и губу. Потом в полиции на меня завели дело за хулиганство».

Предполагается, что по указанному обвинению Сергея ждет либо штраф, либо до 250 часов общественных работ.

Подобное наказание теперь ждет и частного предпринимателя из Сум Людмилу Валентиновну. В свое время она, организовав небольшую фирму по производству домашнего варенья, имела неосторожность изготовить этикетки для своей продукции исключительно на русском языке.

«Ко мне пришли надзорные органы (речь, по всей видимости, снова идет об упомянутых «инспекторах». — Прим. ФАН) и оштрафовали меня на тысячу гривен (примерно 2700 рублей. — Прим. ФАН). Пригрозили, что в следующий раз меня отправят убирать улицы», — жалуется женщина.

Любопытно, что все это происходит на фоне заявления Венецианской комиссии (Европейская комиссия «Закон через право», — Прим. ФАН), подчеркнувшей, что положения «языкового закона» не обеспечивают должного баланса между самим украинским языком и языками национальных меньшинств.

«Складывается впечатление, что мнение Запада, куда Украина так стремится на протяжении последних нескольких лет, официальный Киев попросту не интересует, — сказал Федеральному агентству новостей европейский правозащитник Александр Митц. — В стране продолжается националистическая истерия, справиться с которой относительно умеренный президент Зеленский пока не в состоянии».

С этим мнением согласны и многие украинские эксперты.

«Языковой закон» на Украине написан под диктовку адептов национализма, — сказал журналистам в Киеве политолог Андрей Золотарев. — Этот закон карательный и дискриминационный, он лишь усугубит раскол в обществе».

Тем временем на форумах в украинском сегменте Всемирной Паутины разгорается жаркая дискуссия относительно целесообразности функционирования института «инспекторов» на Закарпатье и Буковине.