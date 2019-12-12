Псковский медиафорум и все-все-все. Колонка Романа Носикова

В чем разница между профессиональными СМИ и блогерами, кто делает новости, а кто лоббирует интересы конкретных заказчиков — ответы на эти и прочие вопросы недавно искали участники большого Псковского медиафорума.

С 5-го по 7-е число декабря и ваш покорный слуга пребывал в российском городе Пскове, где проходил второй Псковский медиафорум. И должен поделиться впечатлениями.

Ну, во-первых, Псков — изумительный город с потрясающей средневековой архитектурой (более поздняя архитектура тоже хороша, но средневековье просто поразительно), огромным количеством недорогих и очень приятных заведений общепита, и очень-очень-очень отзывчивыми и доброжелательными людьми.

Псковитяне — действительно особенные. Не знаю, что их такими делает, но познакомившись с ними начинаешь воспринимать как трагедию то, что население Пскова и Псковской области составляет лишь около 800 тысяч человек. Этих людей должно быть больше. А во-вторых, то ли из-за людей, то ли из-за архитектуры, то ли из-за организации — Псковский форум произвел на меня принципиально иное впечатление, нежели аналогичные мероприятия в столице. То ли мы здесь друг другу надоели, то ли еще что, но московская атмосфера значительно более казенна и формальна.

В Пскове было то, что в Москве в последнее время в дефиците — искренний интерес.

Да, был хороший подбор спикеров.

Редакторы, журналисты, пиарщики.

Была отличная Леся Рябцева с лекцией о Телеграм.

Коротко, ясно, конкретно и в лоб. Забыть ничего нельзя, потому что все понял, все дошло, все проникло.

Отдельную благодарность Лесе стоит вынести за то, как она работала с залом. Когда во втором ряду некая чиновная женщина начала разговаривать по телефону с «да это сам заместитель», г-жа Рябцева продемонстрировала, что у нее есть не только женские качества.

Стальной звон еще долго повторялся эхом. Демонстрация была очень яркой и только усилила внимание к содержанию лекции.

Были интересные моменты. Я бы даже сказал трагические. Главред «МК» Павел Гусев, клеймящий беспринципность и продажность проклятых блогеров, которые готовы за деньги, за проклятые деньги, эти презренные деньги — пойти на любую бездуховность — это было величественно как Шекспир. Старый матерый профессионал так переживал за чистоту профессии, так восклицал и так заламывал руки, что его правильно поняли все.

Даже те, кто о нем не знал ничего до этого момента встречи с прекрасным.

Было еще несколько прекрасных и ярких спикеров, но о них я умолчу из врожденного такта и скромности.

Впрочем, к черту, стеснительность: лекции ФАН — Евгения Зубарева об информационных войнах:

и Романа Носикова о природе зомби-фейков:

тоже были хороши и пользовались заслуженным вниманием аудитории.

Кстати, статья о зомби-фейках обязательно выйдет на ФАН в ближайшее время.

Подытожу свою рецензию тем, что пожелаю Псковскому медиафоруму развития и долгой достойной истории, Пскову — заменить в псковском кремле туалет, а псковитянам — не испортиться и увеличить свое число как можно скорее вдвое.

России очень не хватает таких замечательных людей.