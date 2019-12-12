Жизнь требует нового осмысления Конституции, заявил Путин

Москва, 12 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что интерпретация Конституции – непрерывный процесс.

Глава государства встретился с судьями Конституционного суда 12 декабря, в День Конституции России. Он заявил, что толкование основного закона страны – важнейшая функция ведомства.

«Интерпретация, толкование как отдельных его положений, так и документа в целом, — это процесс непрерывный, тем более, что сама жизнь, ее развитие требует все нового и нового осмысления Конституции», — отметил национальный лидер.

С каждым годом Конституция становится все более цельным документом, подчеркнул Путин. По его словам, у норм основного закона появляются новые качества и принципы, которые не закреплены, но вытекают из смысла Конституции.

Президент РФ считает, что если в первые годы на дух Конституции ссылались скорее из уважения, то уже сегодня и нормы, и дух основного закона являются обязательными и вескими.

«И в этом, конечно, большая заслуга именно Конституционного суда», — добавил Путин.

Ранее президент РФ заявил, что во время разногласий при проработке решений с членами правительства оппоненты часто ссылаются на позицию Конституционного суда, чтобы аргументировать свою точку зрения. Путин подчеркнул, что это практика, с которой «мы все время имеем дело».

День Конституции России отмечается ежегодно 12 декабря, в этот день в 1993 году был принят действующий основной закон страны.