Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

380
0 Оставить комментарий

Появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Москва, 12 декабря. Телеканал Netflix выложил финальный трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам романов польского писателя Анджея Сапковского.

Сюжет первого сезона будет разворачиваться вокруг вторжения армии Нильфгаарда в северные королевства. В ролике можно увидеть бегство княжны Цириллы из осажденной Цинтры. Из классических персонажей саги также засветились нильфгаардский рыцарь Кагыр, чародейка Йеннифер, ведьмак Геральт из Ривии и его лучший друг — поэт Лютик. Выход сериала намечен на 1 января, пишет «Газета.ру».

Отметим, что это уже не первая попытка экранизировать «Ведьмака». Польский телеканал Telewizja Polska еще в 2002 году выпустил сериал, основанный на первых двух книгах Сапковского «Меч предназначения» и «Последнее желание». Роль Геральта тогда исполнил актер Михаил Жебровский.

В прошлом году звезда фильмов «Бэтмен против Супермена» и «Человек из стали» Генри Кавилл предложил Netflix свою кандидатуру на роль ведьмака. Актер признался, что является фанатом книг Сапковского и одноименной видеоигры.

Отметим при этом, что многие фанаты подвергли критике создателей сериала за сомнительный подбор актеров. Многим не понравились актрисы, выбранные на роль Йеннифер и Цири, а самого Кавилла сочли слишком накачанным для роли худосочного и жилистого охотника на чудовищ. Кроме того, поклонники недовольны тем, что авторы при создании сериала потеряли славянский дух, присущий как книгам Сапковского, так и сделанным по их мотивам играм.

infox - new
Источник: Газета.ру
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров