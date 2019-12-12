На Украине отчет ООН о потерях в Донбассе назвали голой и циничной статистикой

ООН и ОБСЕ, говоря о гражданской войне в Донбассе, лукаво умалчивают, по чьей непосредственной вине возникло огромное количество жертв в центре Европы. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Потери среди мирных

Миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека на Украине зафиксировала гибель 3344 мирных жителей на территории Донбасса с начала гражданской войны, более семи тысяч получили ранения. Об этом заявила глава миссии Матильда Богнер.

«Общее число гражданских, которые погибли из-за конфликта, продолжает увеличиваться. За период с середины апреля 2014 года, когда разгорелся конфликт, общее число убитых среди гражданского населения по обе стороны от линии столкновения составило 3344, а число раненых превышает семь тысяч по обе стороны линии столкновения», — заявила Богнер на брифинге.

По ее словам, миссия с начала 2019 года по 15 ноября зафиксировала гибель 26 мирных жителей, еще 136 человек получили ранения. Кроме того, она обратила внимание, что это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Глава миссии также выразила надежду, что в 2020 году не будет жертв среди мирного населения в результате гражданской войны.

Циничная статистика

Как отметил Евгений Голышкин, уже на протяжении нескольких лет ООН озвучивает страшные цифры жертв со стороны мирных граждан, появившихся в ходе военных преступлений после развязанной Киевом войны в Донбассе. Однако спикеры ООН и ОБСЕ, а также других правозащитных и гуманитарных институтов лукаво умалчивают, по чьей непосредственной вине возникло такое огромное количество жертв в центре Европы.

«Цифры подаются сухо, просто как констатация. Голая и циничная статистика. Не звучат инициативы со стороны ООН и остальных о привлечении киевского правительства и непосредственных ответственных (давно всем известных) лиц за осуществление данных массовых военных преступлений. Они даже не поднимают вопрос о финансовой и моральной компенсации Киевом жителям Донбасса. Складывается впечатление что такие организации выступают простым «счетчиком», который «потом», когда ситуация станет проясняться и политический режим в Украине сменится, станет подыгрывать «сильному», — пояснил Евгений Голышкин.

Однако, заметил украинский политолог, мирные люди ЛНР и ДНР продолжают страдать в это самое время от блокады, снарядов и других инициатив постмайданной Украины. Последняя встреча в «нормандском формате» дает надежду на то, что война будет остановлена. По крайней мере Владимир Зеленский несколько раз на глазах мирового сообщества в присутствии лидеров двух европейских государств и президента Российской Федерации уверял, что его желания таковы.

«Ближайшие четыре месяца покажут реальность этих инициатив, а оставшееся время 2019 года должно продемонстрировать уже первые конкретные шаги: прекращение огня по линии разграничения, отвод войск в трех точках соприкосновения и обмен удерживаемых лиц. Зеленскому придется держать свое слово и не поддаваться на внутреннюю политическую повестку «партии войны», иначе окажется, что он не сдал экзамен как президент перед лицом мировой общественности и непосредственно «нормандской четверки», — заключил Евгений Голышкин.

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) завершился в Париже в ночь на вторник. В общей сложности переговоры длились 5,5 часа, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.