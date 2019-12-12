Пригласившая Навального на круглый стол Шувалова снялась с партучета КПРФ

Москва, 12 декабря. Депутат Елена Шувалова, спровоцировавшая крупный скандал в КПРФ, снялась с партийного учета. Так парламентарий отреагировала на грядущее расследование ее провокационной деятельности: речь идет о круглом столе, куда был приглашен скандальный блогер Алексей Навальный и несколько представителей так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иноагентом в России).

Ранее Шувалова, после заседания по принятию бюджета Москвы на 2020–2022 годы, организовала круглый стол, пригласив туда Навального и еще нескольких сотрудников ФБК. Глава фракции КПРФ, Николай Зубрилин, отозвал заявку на проведение этого мероприятия. По его словам, причина решения кроется в том, что Шувалова не предоставила заранее полный список гостей круглого стола.

Несмотря на это, «Навальный и Ко» пришли в Мосгордуму 29 декабря и провели встречу в кабинете депутата. Позже, 3 декабря, бюро горкома КПРФ приняло резолюцию, где говорилось о «серьезном ущербе», который Шувалова нанесла фракции. Также в документе отмечалась необходимость вынести парламентарию строгое взыскание как «нарушителю партийной дисциплины», передает «Политика сегодня».

Шувалова отреагировала на грядущее расследование своей провокационной деятельности. На странице в Facebook она опубликовала запись, в которой объявила о решении сняться с партучета. При этом Шувалова обвинила фракцию КПРФ в якобы подтасовке документов.

Однако еще 3 декабря глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил во время пресс-конференции, что все члены столичной фракции должны выполнять решения партии, а иначе — они ставят себя вне ее рядов.

«Самостоятельную ценность никто из них не представляет. В политике есть свои законы, и это надо помнить. Поэтому, пожалуйста, плывите сами по себе. Но в партии будут порядок и дисциплина», — сказал Зюганов.

Кроме того, приглашение Навального и еще ряда выдвиженцев на круглый стол, которых не допустили к выборам из-за массовых фальсификаций в подписных листах, вызвало недоумение главы КПРФ. Постановление о расследовании деятельности Елены Шуваловой было датировано той же датой — 3 декабря.

Исходя из этого, инсинуации депутата в адрес фракции КПРФ не имеют под собой никакой доказательной базы. При этом, как отмечает издание, провокация с визитом Навального в МГД — фактически превратившаяся в незаконный митинг — может быть связана с лоббированием интересов так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» и его западных спонсоров.

Напомним, 9 октября Минюст РФ включил ФБК Навального в список иностранных агентов. Ведомство также раскрыло иностранные источники финансирования организации: американский Star-Doors.Com LLC и испанский ROBERTO FABIO MONDA CARDENAS.

В сентябре в штабах «Фонда борьбы с коррупцией» по всей стране прошли многочисленные обыски в рамках расследования уголовного дела об отмывании денежных средств. По информации следствия, сотрудники ФБК с января 2016 по декабрь 2018 года легализовали крупные денежные суммы, полученные преступным путем. Уголовное дело было возбуждено по статье 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».