Правление «Газпрома» одобрило проект новой дивидендной политики

Москва, 12 декабря. Правление российской транснациональной энергетической компании «Газпром» одобрило проект дивидендной политики.

Согласно информации, представленной в официальном сообщении «Газпрома», в качестве базы для расчета дивидендов была предложена новая схема работы, построенная на использовании относящейся к акционерам компании скорректированной прибыли в соответствии с чистой прибылью по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

На данный момент дивиденды рассчитываются на основе чистой прибыли головной компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер назвал новую дивидендную политику важным шагом навстречу акционерам и инвесторам.

«Уверен, акции компании, обладающие серьезным потенциалом для роста, станут еще более интересным активом для финансовых вложений», — сказал он.

В сообщении «Газпрома» говорится, что целевой уровень дивидендных выплат равняется порядка 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. В российской компании считают, что достичь данного уровня получится в несколько этапов: в 2019 году — не менее 30%, в 2020 году — выше 40%, в 2021 году — около 50%.

В конце ноября сообщалось, что дочерняя компания «Газпрома» — «Газпром газораспределение» — намерена продать на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций холдинга. Цена на Московской бирже составила 220 рублей 72 копеек за одну акцию. Таким образом, «Газпром» получит 188 млрд рублей от крупнейшей продажи своих акций.