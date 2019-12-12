Трамп посоветовал названной «человеком года» Грете Тунберг остыть и сходить в кино

Вашингтон, 12 декабря. Президент США Дональд Трамп отреагировал на присуждение Грете Тунберг звания «Человек года» журналом Time. Политик посоветовал 16-летней активистке усмирить свой пыл и сходить в кино.

Трамп прокомментировал выбор редакции журнала на своей странице в Twiiter.

«Так нелепо! Грета должна поработать над проблемой усмирения своего гнева, а потом сходить с другом в старое-доброе кино! Остынь, Грета, остынь!», — отметил в посте американский президент.

Пользователи соцсети по-разному отнеслись к мнению Трампа. Одни поддержали политика, другие же заметили, что экоактивистка сделала больше, чем президент США.

Ранее ФАН сообщал, что журнал Time назвал человеком года экологическую активистку из Швеции Грету Тунберг. Главный редактор издания отметил, что девушка стала самым молодым носителем звания за всю его 92-летнюю историю.

Отмечается, что в шорт-лист претендентов на присвоение звания были включены сам Трамп, а также спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, участники протестов в Гонконге и анонимный информатор ЦРУ, который спровоцировал процедуру импичмента в отношении Трампа.

Грета Тунберг получила известность после одиночных пикетов против изменения климата возле здания парламента Швеции. Позже, на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, она обвинила политиков в бездействии и нежелании обращать внимание на экологические проблемы.