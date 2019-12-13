Эксперт рассказал о преимуществах использования сетей 5G

Политический аналитик Роман Романов уверен, что голографические звонки вряд ли получат широко распространение в России и мире.

Ранее стало известно, что компания МТС провела первую в мире прямую двустороннюю междугородную видеотрансляцию в пилотных сетях пятого поколения. Телемост состоялся между Москвой и Кронштадтом, где компания как раз развернула пилотную сеть 5G. Участники тестового соединения видели друг друга в реальном времени в виде объемного изображения, проецируемого лазером.

«Мы с удовольствием готовы присоединиться к таким экспериментам, как голографические совещания. Более того, иногда необходимо, чтобы твое голографическое изображение транслировалось одновременно в разных местах. Не стоит конечно забывать о вопросах безопасности, нам очень важно понимать, кто присоединиться к нашему совещанию», — сообщила во время тестирования заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко.

Ранее компания МТС не раз предпринимала попытки реализовать голографический звонок в сетях 5G, однако голограммы появлялись либо только на одной стороне разговора, либо отображалась на экранах гаджетов. К слову, во время звонка скорость мобильного Интернета превышала 2 гигабита в секунду.

Политический аналитик интернет–издания Politrussia Романов Роман в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что сети «5G — это наша реальность, которая реализуется здесь и сейчас. Более того, в самое ближайшее время она займет все телефонные и Интернет-сети в России.

«Будет также, как с сетями 3G и 4G, и что очень важно — Россия здесь занимает одну из передовых позиций в мире. Конечно, мы не разрабатываем свои технологии в рамках железа, но наш софт и то как мы внедряем уже готовые технологии от других производителей, достойны похвалы. Здесь мы находимся на своеобразном острие прогресса и если сравнивать уровень внедрения сетей нового поколения в нашей стране и, например, в Западной Европе, то на удивление мы будем опережать Европу и даже в некоторых случаях США. Здесь мы находимся на передовой и по уровню равны Китаю, Японии и Тайваню», — поясняет эксперт.

Однако если касаться голографических звонков, то тут ситуация весьма спорная. Такой способ связи вряд ли получит массовое распространение, ведь технология по сути является демонстрационной и показывает максимальный пик развития сетей 5G.

«Например, когда внедряли сети 3G, планировали проводить видеоконференции по телевизору — условно ставите специальный аппарат к своему ТВ и устраиваете бизнес-конференцию, когда одна часть офиса связывается с другой, на другом конце света, предположим Токио — Москва. В итоге эти технологии не получили широкого распространения, но фишка заключается в том, что они продемонстрировали возможности сетей 3G. Да, мы не пользуемся теми видеоконференциями, но мы пользуемся видеозвонками в Skype или в WhatsApp. Развитие широкого канала позволило использовать технологию альтернативно. То же самое будет и с 5G — мы сможем увеличить качество самого звонка, качество видеосвязи, внедрить технологии дополненной реальности, использовать их в режиме online и при этом получать качественный контент сразу от его поставщика. И что интересно, наши крупные провайдеры, операторы связи — МТС, Beeline, «МегаФон» стараются быть первыми по внедрению таких сетей не только в России, но и во всем мире», — продолжил Роман Романов.

И, если сети 4G позволили активно использовать игровой стриминг и потоковое вещание, то сети 5G сделают доступными для всех жителей страны виртуальную и дополненную реальность, позволят развивать искусственный интеллект и даже проводить квантовые вычисления.

«Вообще, сейчас любое устройство, которое выходит на рынок, разработчики стараются оборудовать сетевыми функциями и в некоторых случаях доходит до анекдотов, когда выпускают холодильники, чайники, стиральные машины с интернет-функциями. И вроде бы это смешно, но с другой стороны появляется некая необходимость. Например, холодильник может анализировать свое содержимое и через Интернет делать автоматический заказ. Выглядит смешно, но эти функции уже внедряются. Или предположим, носимые устройства, которые мы на себе используем — банальные фитнес-часы: их сейчас используют в качестве медицинской телеметрии и уже сейчас они могут реально постоянно находится в режиме онлайн, а сети 5G позволят увеличить количество таких устройств, увеличить поток данных с них что в принципе, с точки зрения медицины, на нашем здоровье ой как хорошо скажется», — добавил собеседник ФАН.

Кроме того, развитие сетей пятого поколения позволит улучшить качество работы специальных служб. В Москве уже активно используются системы городских камер видеонаблюдения, способные в режиме реального времени искать и выявлять нарушителей.

«А через сети 5G они смогут передавать огромные объемы данных, а значит улучшится качество картинки и повысится безопасность того города, в котором мы находимся», — заключил Роман Романов.

Отметим, что проект дорожной карты развития сетей 5G в России должен поступить в правительство до конца текущего года. Над ним работают компании «Ростелеком» и «Ростех». Пилотная сеть 5G была впервые запущена в масштабах целого российского города. Это произошло в Кронштадте. До этого пилотный проект был запущен в отдельных районах Москвы, а именно на ВДНХ, Тверской улице, в Парке Горького, Воробьевых горах, а также в инновационном центре «Сколково».