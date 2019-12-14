Любовный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака: кому повезет в любви

Федеральное агентство новостей представляет любовный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака, специально составленный для наших читателей астропсихологом Ингой Лозанчич.

Составляя любовный гороскоп на 2020 год для знаков зодиака, Инга Лозанчич опиралась на расположение планет на небесной сфере и общие тенденции, которые они задают в наступающем году. По словам астропсихолога, самое важное, что в начале декабря 2019-го Юпитер вошел в знак Козерога, что бывает раз в 12 лет, и пробудет там почти год. Это значит, что в 2020 году многие сферы, в том числе сфера личной жизни, расширятся, поскольку Юпитер — это планета, которая раздвигает границы. А Козерог — это очень серьезный знак, которому во всем нужны смысл, конкретика и надежность. Поэтому и отношения между людьми в новом году будут требовать именно этого.

Как заметила Инга Лозанчич, в любовном плане общая тенденция для всех знаков зодиака в 2020 году будет состоять в том, что разовые встречи — «чтобы просто время провести вместе» — вряд ли будут привлекательны.

«Тенденция к стабильности и серьезности, поиску партнеров, на которых можно опереться, растет. До этого, когда Юпитер был в Стрельце, в отношениях не последнюю роль играли пафос и то, что принято называть понтами. Но красивые слова и обещания уже не будут иметь такого гипнотического воздействия. Решать будут ответственные и решительные поступки», — сказала астропсихолог.

По ее словам, в 2020 году Плутон испытает на прочность все общественные институты, отношения между людьми, и если они выдержат эту нагрузку, — значит, станут только крепче.

«Семье, где отношения основаны на взаимном доверии, уважении и любви, — все равно, как сошлись планеты. А союзы, построенные на поверхностных интересах, либо те, в которых партнеры преследуют желание пристроиться, — подвергнутся испытаниям. Точно так же — с общественными организациями. Если они реально работают и в их деятельности есть смысл, в новом году они могут выйти на новый виток развития: то, что жизнеспособно, Плутон выводит на новый уровень, а то, что изжило себя — разрушает», — объяснила собеседница ФАН.

Каким знакам зодиака повезет в любви в 2020 году?

По словам Инги Лозанчич, 2020 год будет судьбоносным для Козерогов, особенно тех, кто родился с 22-го по 30 декабря. Представителей этого земного знака ждут большие перемены во всех сферах, в том числе в личной жизни. При этом у Козерогов произойдет переоценка ценностей и переосмысление многих вещей.

Большие изменения также ждут Овнов, Раков и Весов, особенно рожденных в периоды с 21-го по 30 марта, с 22-го по 30 июля и с 22-го по 30 сентября. По словам Инги Лозанчич, представители этих знаков либо выйдут на новый уровень в уже имеющихся отношениях, либо встретят партнера, с которым они смогут «разглядеть более зрелый образ самих себя». И чтобы соответствовать этому образу, они постараются многое изменить, в том числе свое окружение и жизненные ориентиры.

Хороший год будет у Дев. Если в их личной жизни и произойдут какие-то изменения, то это будет мягко и гармонично. Тельцам 2020 год обещает появление непривычных для них ситуаций, но если они пройдут их с достоинством, то это выведет их на новый виток развития.

В личной жизни Водолеев в 2020 году обойдется без потрясений. А Близнецы, особенно родившиеся в период с 8-го по 11 июня, а также Рыбы и Девы, рожденные с 8-го по 11 марта и с 8-го по 11 сентября, могут почувствовать недопонимание с партнером и броситься на поиски вопросов: «Кто я такой?» и «Зачем мне то, что у меня есть?». Астропсихолог советует в этом случае заняться творчеством и чаще посещать выставки, театры и т.п.

Кроме того, Инга Лозанчич заявила, что у Рыб есть все шансы встретить в 2020 году настоящую любовь, а если она уже есть, то в этом году может начаться новый приятный этап в отношениях.

Скорпионам в новом году сулят успехи в достижении поставленных целей. И никто не говорит, что в личной жизни целей не может быть. Главное, не попирать морально-этические принципы.

Изменения личного характера ожидают в 2020 году Львов. Но то, какими они будут, зависит от уровня их сознания. Закостенелым индивидуалистам перемены покажутся не самыми приятными, а людям осознанным, готовым смиряться и терпеливо работать, удастся справиться со всеми неудобствами и даже занять позицию лидера.

Что же касается Стрельцов, то в любовном плане год для них будет благоприятным, если они не откажутся нести ответственность за свои поступки и не будут замыкаться на своей персоне.