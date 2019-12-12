МИД РФ осудил атаку террористов на военный лагерь в Нигере

Москва, 12 декабря. Россия решительно осуждает нападение террористов на армейский лагерь на западе Нигера. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД РФ отметили, что 10 декабря боевики исламистских террористических группировок атаковали лагерь Вооруженных сил Нигера, который расположен в районе населенного пункта Инат на границе с Мали.

По данным местных властей террористы вторглись с юго-востока Мали. В результате нападения погибли более 70 нигерских военнослужащих. В ходе боестолкновения были уничтожены около 60 террористов.

В МИД России подчеркнули, что вылазка террористов стала одной из наиболее крупных по масштабу и числу жертв в Нигере.

«В Москве решительно осуждают очередное преступление террористических сил, направленное на дестабилизацию обстановки в Нигере, подрыв коллективных усилий африканцев по обеспечению безопасности в субрегионе», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это уже вторая атака боевиков на позиции вооруженных сил Нигера за неделю. 9 декабря террористы напали на армейский лагерь в районе города Тахуа. В ходе боестолкновения были ликвидированы 14 террористов, правительственные войска потеряли троих военнослужащих. Кроме того, в течение последней недели террористы совершили атаки на позиции правительственных войск в Мали и Буркина-Фасо. Возросший уровень террористической активности свидетельствует о появлении новой угрозы для стран региона.