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Путин заявил о необходимости соблюдать права человека на практике

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Путин заявил о необходимости соблюдать права человека на практике

Москва, 12 декабря. Общепризнанные мировые стандарты в области прав человека должны применяться на практике, а не просто быть задекларированы в законе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда.

Глава государства отметил, что закон ― это компромисс интересов. Законодатели не должны отступать от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты прав и свобод человека.

«Говорю именно о стандартах, а не о перечне прав. Их декларирование даже в основном законе не означает, к сожалению, на практике их соблюдение, нужны соответствующие четкие, отлаженные механизмы, чтобы свести к минимуму вероятность умаления прав и, тем более, их отрицания», ― добавил Путин.

В четверг президент РФ провел встречу с судьями Конституционного суда в честь Дня Конституции России. В ходе встречи Путин рассказал о непрерывном процессе интерпретации Конституции и отдельных ее положений.

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