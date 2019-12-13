Дамаск, 13 декабря. Российское участие в освобождении сирийской провинции Алеппо и ее регионов сыграло значительную роль в стабилизации ситуации в республике. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Благоприятная ситуация, сложившаяся в Алеппо, повлияла на возвращение людей в родные дома. Постепенно в провинции начали оживать рынки и центральные площади. Это особенно заметно в период новогодних праздников.

Активизация городской жизни призвана вернуть в мирных жителей Алеппо чувство безопасности, которого они были лишены последние семь лет.

Сирийский народ с благодарностью отнесся к русским союзникам, которые принимали непосредственное участие в освобождении провинции от терроризма. Однако многие до сих пор с содроганием вспоминают, как на их дома падали ракеты незаконных вооруженных группировок.

В беседе с корреспондентом ФАН один из местных продавцов рассказал о пользе российского участия в борьбе против терроризма.

«Россия сделала много хорошего для Сирии и сирийского народа. Спасибо президенту и всему российскому народу за поддержку. Как у нас, у арабов говорят, это была «мужская позиция». Спасибо», — заявил мужчина.

Стоит отметить, что российская военная полиция также активно участвовала в операциях по освобождению похищенных боевиками людей.

В данный момент в районах, освобожденных от терроризма, располагаются российские военные батальоны, в задачи которых входит мониторинг и поддержание безопасности, защита жителей и государственной, частной собственности, обеспечение безопасности государственных объектов, а также наблюдение на границах регионов.

Ранее также сообщалось, что журналисты Федерального агентства новостей получили свидетельства того, что американские власти причастны к созданию запрещенного в России «Исламское государства»1. Кроме того, ФАН выяснил, что сотрудники либеральных изданий сотрудничают с террористами ИГ1. В нашем распоряжении оказались доказательства того, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский помогали джихадистам.

ФАН выпустил третий материал из серии публикаций о Сирии, в котором стало известно об истинном масштабе участия российских военных в разгроме ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.