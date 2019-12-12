Путин посетит объединение «КамАЗ» в Набережных Челнах

Москва, 12 декабря. Российский президент Владимир Путин 13 декабря намерен посетить объединение «КамАЗ» в Набережных Челнах в рамках рабочей поездки. Об этом проинформировали в пресс-службе Кремля.

Планируется, что на территории объединения глава российского государства ознакомится с новыми производственными линиями и пообщается с работниками.

«Глава государства выступит на торжественном митинге, посвященном 50-летию прославленного автозавода, ознакомится с новыми производственными линиями и пообщается с работниками предприятия», — отметили в пресс-службе.

В Кремле также заявили, что в пятницу Владимир Путин встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Ранее сообщалось, что Путин поприветствовал делегатов V съезда Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России. Он подчеркнул, что общество является правопреемником легендарного ОСОАВИАХИМа, созданного еще в 1927 году. Организация вносит значительный вклад в патриотическое воспитание, физическую и профессиональную подготовку молодежи, заметил российский президент.