Кения отмечает 56 лет со дня независимости от Великобритании

Найроби, 12 декабря. Кения в четверг отмечает 56-летнюю годовщину обретения независимости от Великобритании. Страна получила автономию в 1963 году, а после — полную независимость.

Напомним, что Кения была британской колонией до середины прошлого века. Во время Первой мировой войны британцы мобилизовали в армию около 200 тыс. кенийцев. В основном они исполняли роль носильщиков военного груза, хотя некоторые кенийские племена действительно принимали непосредственное участие в боевых действиях.

В пятидесятых годах в Кении вспыхнуло восстание «мау-мау», которое было подавлено колониальными властями. Чтобы успокоить население, Лондон разрешил создавать политические партии и проводить выборы. В декабре 1963 года Кения стала независимым государством, а в декабре 1964 провозгласила себя республикой.

Сегодня Кения является одной из наиболее динамично развивающихся среди стран Восточной Африки. В настоящее время республика пытается усилить взаимодействие с Россией.

В октябре президент Национальной торгово-промышленной палаты республики Кения Ричард Нгатиа заявила, что заинтересована в сотрудничестве с РФ для развития туризма. По ее словам, это будет выгодно для обеих стран. Кроме того, Нгатиа предложила Москве принять участие в программах строительства. Причем речь идет как о жилом, так и о промышленном строительстве.