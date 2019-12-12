Путин рассказал о частых ссылках на позицию КС в спорах с членами Кабмина

Москва, 12 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что при проработке решений совместно с представителями Кабмина возникают разногласия, в качестве аргументации своей позиции оппоненты в этих спорах ссылаются на позицию Конституционного суда (КС). Об этом глава государства рассказал в четверг во время встречи с судьями КС.

«Мы неоднократно, когда с коллегами из правительства собираемся, думаем о принятии тех или иных вопросов, очень часто в ходе дискуссии, а у нас вопросы эти обсуждаются очень открыто, по существу, в спорах очень часто рождается решение», — указал российский лидер.

По его словам, нередко кто-либо из оппонентов ссылается на позицию Конституционного суда по тем или другим вопросам, чтобы аргументировать свою точку зрения​​​. Путин подчеркнул, что это практика, с которой «мы все время имеем дело».

День Конституции Российской Федерации отмечается ежегодно 12 декабря.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 12 декабря Путин встретится с судьями КС РФ. Он также напомнил, что в четверг начал работу официальный сайт 9 мая.рф.