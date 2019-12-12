Для украинцев и белорусов упрощают получение статуса носителя русского языка

Госдума приняла в первом чтении проект об отмене для граждан Украины и Белоруссии собеседования на получение статуса носителя русского языка. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как пояснил в беседе с журналистами спикер Госдумы Вячеслав Володин, документ направлен на поддержку соотечественников из Украины и Белоруссии. Он позволит «избежать бюрократической процедуры собеседования на свободное владение русским языком, чтобы получить российское гражданство».

Принятие закона упростит эту процедуру для почти 172 тысяч граждан Украины и 32 тысяч граждан Белоруссии, которые постоянно проживают в нашей стране и уже имеют вид на жительство, отметил председатель Госдумы.

«Сегодня граждане этих государств для получения статуса носителя русского языка, необходимого для оформления российского гражданства в упрощенном порядке, должны пройти собеседование с членами специальной комиссии. Новые поправки предлагают при подаче личного заявления в подразделение по вопросам миграции проводить аудиоконтроль, фиксирующий уровень знания языка, и удостоверять его специальным актом», — рассказал ФАН депутат Владимир Синяговский.

Он напомнил, что данный проект разработан в рамках поручений президента России Владимира Путина по вопросам совершенствования порядка приобретения российского гражданства и реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы.

«На мой взгляд, эти меры не только позволят сократить сроки самой процедуры для украинцев и белорусов, но еще раз продемонстрируют добрую волю нашего государства в отношении братских народов и те демократические преобразования, которые сегодня происходят в России», — сказал парламентарий.

В ходе выступления схожую позицию озвучили и другие депутаты.