Москва, 12 декабря. Около 5% российской молодежи отзываются на информацию об оппозиционных акциях и готовы распространять ее, заявил кандидат политических наук, руководитель департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Пырка Роман.

Пырма заявил, что в молодежной среде, по данным Финансового университета при правительстве РФ, все спокойно по сравнению с Европой. В Италии и Испании число молодых людей, которые готовы снести правительство, превышает 50%. В РФ сохраняется лояльность молодежи. В Европе власть начинает все больше контролировать сети распространения информации.

«Мы проводили исследование в сентябре текущего года. 82% молодежи от 15 до 29 лет сталкивались с информацией протестного плана, даже в «рыхлой» развлекательной среде эта информацию циркулирует», ― отметил Пырма в рамках пресс-клуба «Лаборатория современных революций».

Политолог отметил, что реакция молодежи неоднозначная ― 33% игнорируют эту информацию, такая публика тяжела на подъем и не участвует в политике. 37% знакомятся с этой информацией и не реагируют на нее, около 10% активируются и переходят в состояние протеста. Из них 5% стремятся получить информацию об участии в акциях и около 5% задействуют круг своих знакомых и готовы сеять эти настроения.

«Сетевая организация работает, ее сложно блокировать ― рубильник не у нас. Мы понимаем, что власти у нас такой нет. И мы можем действовать, только организуя своих брокеров, сохранять стабильность здесь довольно сложно, потому что все ситуативно. Но не так страшны сети, как нарушение единства в элите. А когда накладывается одно на другое, вот тогда будет серьезно», ― подытожил эксперт.

В четверг Фонд защиты национальных ценностей и Агентство социального инжиниринга представили совместное исследование о технологиях западного вмешательства в общественно-политические процессы в России. В ходе пресс-клуба был представлен структурный анализ протестов в Екатеринбурге и Москве в 2019 году.

Политические митинги, большинство из которых не были согласованы с властями столицы, прошли в Москве в конце июля и начале августа текущего года. Поводом для проведения незаконных сходок стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за фальсификаций в подписных листах. Например, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Федеральное агентство новостей провело расследование, итоги которого озвучены в фильме «Анатомия протеста 2019». ФАН удалось выяснить, что в штаб блогера Алексея Навального в Москве наведывался сотрудник посольства США Секстон, он проводил лекции и тренинги для последователей одиозного блогера, когда тот находился под арестом.