Как нарядить елку, чтобы в Новом 2020 году Крысы ждала удача — советы потомственной ведьмы

Создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь, называющая себя «потомственной ведьмой», продолжает давать советы читателям Федерального агентства новостей в преддверии Нового 2020 года, который пройдет под знаком Белой металлической крысы. Напомним, с года Крысы начинается 12-летний цикл восточного зодиака.

На этот раз «потомственная ведьма» расскажет, как украсить новогоднюю елку, чтобы она принесла счастье в Новом 2020 году. И, кстати, ответит на мучающих многих вопрос: какая ель предпочтительнее — живая или искусственная. Слово — Алене Полынь.

Какую елку ставить: живую или искусственную?

Ель, которая является символом Нового года, очень важный фактор, который призван максимально помочь сбыться всем нашим желаниям. Напомню, вечнозеленая ель — это символ вечной жизни. Но, если на Новый год мы ставим в квартире живую ель, и она у нас в какой-то момент вянет, умирает, а мы ее выбрасываем, — ничего хорошего это не означает и не сулит. Это знак, что все наши желания вместе с умершей елью также уходят в мир мертвых, то есть не исполнятся.

Поэтому рекомендую ставить искусственную елку, но ее обязательно нужно простимулировать ароматами хвои и цитрусовых. Для этого подойдут эфирные масла с ароматом ели, которые нужно нанести на нашу новогоднюю красавицу. Плюс — дополнительно можно добавить эфирные масла с запахом мандарина. Цитрусовые — мандарины, апельсины — это запах радости, которая так нужна в Новом году!

Какие игрушки вешать на новогоднюю елку

Новогоднюю ель мы украшаем не просто так, как придется. Игрушки должны быть символичными. Каждая игрушка, каждое украшение должны что-то означать конкретно для нас. Например, домик — знак, что в этом году мы планируем приобрести недвижимость. Машинка — хотим в Новом году купить или сменить авто. Шишки — натуральные или в виде новогодних украшений — отвечают за богатство. Их стоит повесить на елку всем, кто не прочь бы поправить финансовые дела в Новом 2020 году.

Я уже говорила, что две двойки в номере наступающего года (2020) очень важны: это символ партнерства, развития отношений, рождения детей.

Так что, если планируем ребеночка, — вешаем на елку фигурку аиста, либо какого-то маленького зверька — мышку (напомню, наступающий год пройдет под знаком Крысы) или другого животного, но лучше, пусть это будет именно детеныш.

Кто хочет обрести в Новом году пару, тем стоит повесить на елку парные игрушки: две птички, две белочки, два башмачка и так далее.

Как вешать игрушки на новогоднюю елку

Вешать игрушки и новогодние украшения нужно правильно, тогда они сработают на результат. Каждый раз, когда мы вешаем игрушку, нужно держать ее направляющей рукой (для правшей — правая, для левшей — левая). В момент, когда мы вешаем украшение, мы мыслью направляем его к своему желанию — тому, чего мы хотим в Новом году. Нужно постараться как можно ярче представить в этот момент свою мечту, чтобы она буквально материализовалась в вашем мозгу.

Кроме того, напомню, наша новогодняя елка — это пирамида, очень важный символ. Тогда получится, что наша елка-пирамида с правильно развешанными украшениями, которые наполнены смыслом, направит нужную информацию куда надо, и на будущий год мы обязательно получим то, к чему стремимся и о чем мечтаем.

Прогноз на 2020 год Крысы с точки зрения нумерологии и астрологии

Алена Полынь ранее рассказала, что сулит нам Новый 2020 год Крысы, и почему не стоит бояться того, что наступающий год — високосный. Колдунья поведала, какое влияние на Новый год, согласно нумерологии, окажут две двойки (2020), как на жизнь людей повлияет символизирующее его животное Крыса, и к каким последствиям приведет выходящая на передний план двойная энергия Юпитера и Сатурна.

Предсказания «потомственной ведьмы» кратко представлены в инфографике ФАН.