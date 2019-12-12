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Как нарядить елку, чтобы в Новом 2020 году Крысы ждала удача — советы потомственной ведьмы

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Как нарядить елку, чтобы в Новом 2020 году Крысы ждала удача — советы потомственной ведьмы

Создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь, называющая себя «потомственной ведьмой», продолжает давать советы читателям Федерального агентства новостей в преддверии Нового 2020 года, который пройдет под знаком Белой металлической крысы. Напомним, с года Крысы начинается 12-летний цикл восточного зодиака.

На этот раз «потомственная ведьма» расскажет, как украсить новогоднюю елку, чтобы она принесла счастье в Новом 2020 году. И, кстати, ответит на мучающих многих вопрос: какая ель предпочтительнее — живая или искусственная. Слово — Алене Полынь.

Какую елку ставить: живую или искусственную?

Ель, которая является символом Нового года, очень важный фактор, который призван максимально помочь сбыться всем нашим желаниям. Напомню, вечнозеленая ель — это символ вечной жизни. Но, если на Новый год мы ставим в квартире живую ель, и она у нас в какой-то момент вянет, умирает, а мы ее выбрасываем, — ничего хорошего это не означает и не сулит. Это знак, что все наши желания вместе с умершей елью также уходят в мир мертвых, то есть не исполнятся.

Поэтому рекомендую ставить искусственную елку, но ее обязательно нужно простимулировать ароматами хвои и цитрусовых. Для этого подойдут эфирные масла с ароматом ели, которые нужно нанести на нашу новогоднюю красавицу. Плюс — дополнительно можно добавить эфирные масла с запахом мандарина. Цитрусовые — мандарины, апельсины — это запах радости, которая так нужна в Новом году!

Алена Полынь советует отдать предпочтение искусственной ели

Какие игрушки вешать на новогоднюю елку

Новогоднюю ель мы украшаем не просто так, как придется. Игрушки должны быть символичными. Каждая игрушка, каждое украшение должны что-то означать конкретно для нас. Например, домик — знак, что в этом году мы планируем приобрести недвижимость. Машинка — хотим в Новом году купить или сменить авто. Шишки — натуральные или в виде новогодних украшений — отвечают за богатство. Их стоит повесить на елку всем, кто не прочь бы поправить финансовые дела в Новом 2020 году.

Я уже говорила, что две двойки в номере наступающего года (2020) очень важны: это символ партнерства, развития отношений, рождения детей.

Так что, если планируем ребеночка, — вешаем на елку фигурку аиста, либо какого-то маленького зверька — мышку (напомню, наступающий год пройдет под знаком Крысы) или другого животного, но лучше, пусть это будет именно детеныш.

Кто хочет обрести в Новом году пару, тем стоит повесить на елку парные игрушки: две птички, две белочки, два башмачка и так далее.

Как нарядить елку, чтобы в Новом 2020 году Крысы ждала удача — советы потомственной ведьмы

Как вешать игрушки на новогоднюю елку

Вешать игрушки и новогодние украшения нужно правильно, тогда они сработают на результат. Каждый раз, когда мы вешаем игрушку, нужно держать ее направляющей рукой (для правшей — правая, для левшей — левая). В момент, когда мы вешаем украшение, мы мыслью направляем его к своему желанию — тому, чего мы хотим в Новом году. Нужно постараться как можно ярче представить в этот момент свою мечту, чтобы она буквально материализовалась в вашем мозгу.

Кроме того, напомню, наша новогодняя елка — это пирамида, очень важный символ. Тогда получится, что наша елка-пирамида с правильно развешанными украшениями, которые наполнены смыслом, направит нужную информацию куда надо, и на будущий год мы обязательно получим то, к чему стремимся и о чем мечтаем.

Прогноз на 2020 год Крысы с точки зрения нумерологии и астрологии

Алена Полынь ранее рассказала, что сулит нам Новый 2020 год Крысы, и почему не стоит бояться того, что наступающий год — високосный. Колдунья поведала, какое влияние на Новый год, согласно нумерологии, окажут две двойки (2020), как на жизнь людей повлияет символизирующее его животное Крыса, и к каким последствиям приведет выходящая на передний план двойная энергия Юпитера и Сатурна.

Предсказания «потомственной ведьмы» кратко представлены в инфографике ФАН.

Предсказания «потомственной ведьмы» кратко представлены в инфографике ФАН.

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