Украина готовит поправки к Минским соглашениям

Киев, 12 декабря. Киев начал готовить изменения к Минским соглашениям, чтобы они «сработали». Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Алексей Резников.

«Мы точно напишем эти предложения до следующего «нормандского саммита». Они даже были в инициативах президента готовы», — пообещал он журналистам местных СМИ.

При этом Резников не уточнил, в чем будет заключаться суть изменений.

Напомним, первый за три года саммит «нормандской четверки» прошел в Париже 9 декабря. В нем приняли участие лидеры России, Украины, Франции и Германии.

Владимир Путин во время саммита заявил, что для разрешения конфликта в Донбассе нужно неукоснительно следовать Минским соглашениям. При этом Меркель и Зеленский допускали, что в документ могут быть внесены изменения, чтобы договоренности стали «более гибкими». В итоге в совместном коммюнике, которое приняли лидеры «четверки», указано, что именно Минские соглашениям, остаются основой работы по урегулированию конфликта на Донбассе.

К слову, канцлер ФРГ после окончания «нормандского саммита», в беседе с Путиным назвала его победителем по итогам встречи.

«Сегодня ты победитель…», — сказала Меркель президенту РФ, когда они шли на совместную пресс-конференцию.

Следующая встреча в «нормандском формате» должна пройти через четыре месяца.

Главной целью Минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года, было разрешение конфликта на юго-востоке Украины. Согласно им, украинские власти и народные республики Донбасса должны отвести своих военных и вооружение от линии соприкосновения, а также соблюдать режим прекращения огня. Еще одним пунктом является проведение местных выборов на юго-востоке Украины в соответствии с законом «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также принятии Радой постановления об особом режиме в этом регионе. Помимо этого, соглашения предусматривают амнистию для всех участников событий в Донбассе. И, наконец, стороны конфликта должны освободить и провести обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».