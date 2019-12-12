Эксперт рассказал, как США используют Call of Duty против России

Москва, 12 декабря. Вашингтон использует негосударственных игроков США, в том числе киноиндустрию и сферу компьютерных игр, как инструмент влияния и мягкой силы для продвижения своих идей. Об этом заявил один из экспертов на заседании пресс-клуба «Лаборатория современных революций».

По мнению одного из спикеров, Россия сейчас проигрывает в применении так называемой мягкой силы.

«В Америке основные акторы и те, кто движет мягкую силу, — это негосударственные игроки: Голливуд, Coca-Cola, СМИ. А Россия, как и Китай, — у нас только государство продвигает. Вот это наш недостаток и стоит к этому прислушаться. Но надо понимать, что главное — «не быть, а казаться», потому что о влиянии государства на Голливуд написано немало. Но они создали иллюзию», — отметил он.

Таким инструментом влияния на общественное мнение на Западе стали и компьютерные игры. Эксперт рассказал, что как-то в беседе с ним иностранцы упомянули битву под Сталинградом и рассказали ему о «советских бойцах с одной винтовкой».

«Я говорю: «Откуда вы это знаете?» Вы, наверное, подумаете, что их так учат в школах. Нет. Голливудский фильм? Нет. Они говорят, что они играли в Call of Duty. И поэтому они теперь абсолютно в этом уверены. (…) Возвращаясь к компьютерным играм. [И вот] выходит игра, в которой «Белые каски» расследуют «преступления российской армии», — резюмировал эксперт.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич уже обращал внимание на игру Call of Duty. Героями одной из глав новой части станут «Белые каски» — псевдогуманитарная организация, действующая в Сирии и известная созданием фейков и распространением дезинформации о происходящем в САР. Постановочные ролики этой НКО уже дважды становились причиной удара США по Сирии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Соединенных Штатах Америки создают видеоигры о борьбе с диктаторскими режимами, где Россия выступает в качестве злодея. По ее словам, сценарий таких игр рекомендован властями США, так как одна из задач Вашингтона — сформировать в сознании молодежи негативное представление о целом ряде государств.

Минобороны РФ предоставляло доказательства того, что организация «Белые каски» фальсифицирует химические атаки. В конце сентября стало известно, что военнослужащие сирийской армии нашли в Хан-Шейхуне подземный опорный пункт, где «Белые каски» осуществляли подготовку к масштабной химической провокации, развернувшейся в апреле 2017 года. В одной из подземных пещер было определено точное место, где «волонтеры» занимались съемкой сфабрикованного видео. Там же были найдены фирменные жилеты «белокасочников».