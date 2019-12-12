Захарова назвала недопустимым давление США на Турцию из-за С-400

Москва, 12 декабря. В МИД РФ считают недопустимым вмешательство США в российско-турецкие отношения из-за закупки Анкарой зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова, отвечая на вопрос корреспондента ФАН, отметила, что отношения между двумя странами не требуют комментариев с третьей стороны. Среди тезисов, заявленных Вашингтоном, очевидно распознается Россия.

«Считаем эту полемику недопустимой, речь идет о давлении. Существуют примеры давления США не только на Турцию и не только по теме С-400. Вашингтон использует санкционную политику в вопросах, где нужно реализовать свои интересы, но недостаточно ресурсов для законных методов», — заявила представитель МИД.

По ее словам, политика вмешательства, практикуемая американской стороной, недопустима в современных условиях.

«Политика запугивания, давления недопустима в существующей системе координат международных отношений», — подчеркнула Захарова.

Напомним, США ввели санкции в отношении Турции в ответ на закупку Анкарой российских ЗРК С-400. Ограничивают продажу американского оружия Турции и касаются официальных лиц страны, отвечающих за поставки вооружений в Сирию, сообщают «Известия».

«Газета.ру» передает, что ЗРК С-400 уже прошли испытания в Турции.