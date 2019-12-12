МИД РФ отреагировал на планы США включить Россию в список «спонсоров терроризма»

Москва, 12 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала проявлением русофобской политики инициативу конгрессменов США о признании РФ «спонсором терроризма». Об этом дипломат заявила в ходе брифинга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает главу Госдепартамента рассмотреть вопрос о том, является ли Россия «спонсором терроризма».

Захарова отметила, что решения, принимаемые в конгрессе и сенате США, не имеют отношения к реальности, так как они являются проявлением русофобской политики.

«Все, что творится в конгрессе и сенате, живет своей какой-то странной жизнью в контексте России, это не поддается ни анализу, ни логике, и называется одним глобальным словом - русофобская политика в собственных конъюнктурных политических даже не интересах, а целях», — пояснила она.

11 декабря комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря определить, относится ли Россия к странам — «спонсорам терроризма». Согласно принятому сенатом США законопроекту, в течение 90 дней глава Госдепартамента США должен дать заключение по данному вопросу. Кроме того, сенат поддержал резолюцию, которая лишает главу Белого дома Дональда Трампа права запускать процедуру выхода США из НАТО без участия конгресса.