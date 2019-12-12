Конституция России: история, достоинство, преимущество и особый путь

День Конституции — пожалуй, самый государствообразующий праздник в России. 12 декабря 1993 года был принят основной закон, по которому и по сей день живет наша страна. Принципы разделения властей, справедливый суд, права и свободы, неприкосновенность частной жизни и собственности, свобода слова — все это гарантировано нам Конституцией. Само государство не могло бы существовать без этого документа, поскольку именно он придает легитимность всем его действиям.

К сожалению, принятию основного закона предшествовали трагические события: осенью 1993 года Верховный Совет Российской Федерации воспротивился законной власти президента России Бориса Ельцина, что повлекло за собой расстрел из танков. Чтобы подобное не повторилось, в Конституцию Российской Федерации были внесены положения, закреплявшие за главой государства как за избранником народа исключительные полномочия, которые остались за ним и по сей день. 26 лет, прошедших с тех пор, продемонстрировали нам, насколько мудрым был этот шаг — на долю России выпало немало испытаний, которые мог преодолеть только сильный президент с сильной властью.

Совсем иной путь выбрала для себя Украина: в ее конституции нет положений, закрепляющих за президентом исключительные полномочия, и верховная власть там по сути поделена между главой государства и Верховной радой, выбирающей из своих рядов подотчетного ей премьер-министра. Что может получиться из этого «компота», в котором непонятно, кто главный фрукт, мы имеем возможность наблюдать уже очень многие годы: раздрай и беззаконие, царящие на территории братского народа вот уже целые десятилетия, демонстрируют правильность выбранного Россией пути.

Тем не менее, прежде чем обрести свой нынешний вид, основной закон многократно трансформировался в связи с изменениями в стране, жизнь которой он регламентировал.

Начнем с того, что изначально не было никакой Конституции — власть осуществлялась единоличным монархом сообразно только ему одному ведомым принципам. Кончилось это плохо: нежелание понимать дух перемен привело императора Николая II и всю его семью к печальному итогу в подвале дома Ипатьевых, а страну, безраздельным хозяином которой он был — к революционным потрясениям.

Овладев страной, большевики поспешили узаконить взятые силой полномочия и создали первую в российской истории Конституцию, которую в народе назвали «Ленинской».

Вторая редакция Основного закона — Конституция СССР 1924 года — была разработана намного более основательнее «Ленинской». Гражданская война кончилась, и никто уже не спешил — а регламентировать, тем не менее, надо было многое. Первое в истории социалистическое государство требовало к себе особого подхода — в его Конституции появились доселе нигде не виданные понятия «советская власть», «диктатура пролетариата», а также был подчеркнут многонациональный характер Союза ССР.

Третья редакция Конституции получила название «Сталинской» по имени ее главного идеолога — Иосифа Сталина. В 1936 году в СССР был принят Основной закон, признанный его современниками как самый либеральный и прогрессивный на тот момент в мире — и с 1937 по 1977 год День Конституции в СССР отмечался 5 декабря. Это был не только праздничный, но и выходной день.

Так называемая «Брежневская» Конституция 1977 года помимо всего прочего закрепила за коммунистической партией статус «руководящей и направляющей» силы Советского Союза. Позднее, в годы Перестройки именно это положение стало камнем преткновения, легшего в основу последующего запрета КПСС, как реакционной силы, мешающей переменам.

Целых два года — с 1991 по 1993 — новая страна существовала без своего Основного закона, и, наконец, 12 декабря 1993 года была принята пятая по счету в российской истории Конституция. Но, с другой стороны, она же была и первой, ведь все остальные были приняты, по сути, в другой стране — в Советском Союзе.

Современная Конституция Российской Федерации отвечает всем стандартам развитых демократий и при этом сохраняет свою самобытность. За все время ее существования в нее вносились лишь незначительные поправки — в частности, увеличен срок работы Государственной думы с четырех до пяти лет, а время пребывания президента на своем посту — с четырех до шести. В остальном же основной закон практически не менял своего содержания, что свидетельствует о высочайшем качестве его исполнения.