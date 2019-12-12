Компенсации обманутым дольщикам освободят от НДФЛ

Москва, 12 декабря. Госдума приняла во втором чтении проект об освобождении от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам. Поправка была принята к проекту, освобождающему от соответствующего налога доходов от продажи электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня на пленарном заседании во втором чтении были приняты изменения в Налоговый кодекс, освобождающие от подоходного налога компенсацию обманутым дольщикам. В настоящее время такие компенсации начали выплачиваться с 1 декабря 2019 года», — рассказал журналистам один из авторов поправки, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Норма будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками начиная с налогового периода 2019 года, уточнил он.

Председатель Госдумы напомнил, что сегодня также планируется рассмотреть в первом чтении проект, «которым предусматривается повышение прозрачности деятельности застройщиков, устанавливается право дольщиков на возмещение за счет компенсационного фонда вне зависимости от уплаты застройщиками-банкротами взносов в этот фонд и создаются дополнительные механизмы защиты членов ЖСК».

Свое мнение о принятом решении в беседе с ФАН озвучил депутат Владимир Синяговский. По его словам, «предлагаемые поправки в действующее законодательство позволят значительно продвинуться в решении давней и больной проблемы жилищного строительства».