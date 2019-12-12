Онищенко назвал «кощунством» возвращение курилок в аэропорты

Государственная дума в третьем окончательном чтении приняла закон, который возвращает курилки в здания аэропортов. Первый зампред комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал это решение «кощунственным» и расценил как победу табачного лобби.

«Сегодня, в День конституции, Дума приняла закон, возвращающий курилки в аэропорты. При этом докладчик, представляющий этот закон, кощунствуя, ссылался на конституцию. Считаю, что сегодняшнее решение — это большой подарок табачной мафии, которая одержала очередную победу», — заявил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее парламентский корреспондент ФАН сообщила, что принятый Госдумой закон предлагает разрешить в аэропортах курение табака в специальных изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции. Курилки будут доступны зарегистрированным на рейс пассажирам, прошедшим предполетный досмотр, а также транзитным пассажирам. Согласно принятому закону, курилки должны быть размещены таким образом, чтобы курящих не было видно.

«Так мы не только защитим некурящих от табачного дыма, но и предотвратим возможную пропаганду курения», — пояснил корреспонденту ФАН депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Теперь документ поступит на рассмотрение в Совет Федерации.

Геннадий Онищенко является давним и последовательным борцом с курением и требует максимально ужесточить законодательство в этой области, не делая никому поблажек. Он решительно выступал против отмены полного запрета на курение на территории аэропортов, действующий в России с 2013 года.