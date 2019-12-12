В Совете Федерации опровергли миф о необходимости вовремя родить

Забота о своем здоровье и возможность применения репродуктивных технологий позволяют перенести первые роды на более поздний период. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучила сенатор Татьяна Кусайко.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике рассказала, кто главный в российских семьях, как стоит поощрять работодателей молодых мам и можно ли будет в будущем рассчитывать на суррогатное материнство по полису ОМС.

Поздние роды

— Татьяна Алексеевна, в стране наблюдается тенденция поздних родов, например, в прошлом году большинство россиянок впервые стали мамами в 26 лет. Можно ли списать это веяние на влияние Запада?

— Да, действительно отмечается увеличение возраста первых родов. И это тенденция, которая характерна для всей страны, я в этом убедилась, лично побывав во многих регионах и задав соответствующий вопрос. Что касается влияния Запада — на мой взгляд, у нас свое мнение, которое сформировалось в силу сложившейся ситуации.

— О чем именно идет речь? Мы сами пришли к выводу, что детей лучше заводить после 25 лет?

— Свою роль сыграли многие факторы. Я бы отметила, что у нас в брак стали вступать люди в более позднем возрасте. Есть возможность получения не одного высшего образования, овладения несколькими профессиями, что позволяет анализировать свое положение и ресурсы. Наблюдается более взвешенный и ответственный подход женщины к рождению ребенка.

— Можно ли считать эту тенденцию тревожной?

— Я бы не применяла таких слов. Это просто факт, который государство должно учитывать, разрабатывая все возможные мероприятия по стимулированию рождаемости. Такая работа сейчас ведется и на федеральном, и на региональном уровнях. И это возможности, которые доступны мамам всех возрастов. Я, например, в Совете Федерации представляю Мурманскую область. У нас действует региональное постановление правительства, которое гарантирует женщинам, ставшим мамами до 26 лет, дополнительную ежемесячную выплату в размере 14 тысяч рублей до достижения ребенком полутора лет. Для молодой семьи это хорошее подспорье. Такие меры позволяют сохранять так называемые «студенческие» роды.

— В 2018 году наблюдалось снижение рождаемости на 5,4%. Можно ли объяснить эти данные тем, что россиянки не торопятся становиться мамами?

— Некоторое изменение рождаемости зависит от миграционного движения. Оно в последнее время снижается. Кроме того, в 1990-е годы у нас была демографическая яма. Женщин, вступивших в детородный возраст, сейчас меньше. В связи с этим в том числе наблюдается спад рождаемости. Важную роль играет и еще один позитивный момент. Это возможность применения репродуктивных технологий: появляются новые методы борьбы с бесплодием. Иногда процесс лечения длительный, но он заканчивается материнством. Это определенная гарантия для женщины.

— Правильно ли я понимаю, что призывы «родить вовремя, а то потом не получится» остаются в прошлом? Нет ли опасности для здоровья ребенка, если его мама — старородящая?

— Я не люблю слово «старородящая», на мой взгляд, неприемлемо так говорить. Конечно, с возрастом могут появляться какие-то заболевания, но ведь и молодая женщина не всегда здорова. В любом случае планирование беременности — это задача системы здравоохранения. Будущая мама, ребенок всегда обследованы. Для этого существуют и генетические центры, и перинатальные центры, где создана такая служба. Консультации доступны в любом регионе.

— Нельзя однозначно сказать, плохо это или хорошо, что рожают позже?

— Мы просто говорим, что по определенным причинам это существует. Утверждать, что плохо поздно рожать, мы не можем. Мы должны создавать условия, чтобы женщина была убеждена: в каком бы возрасте ни родила, она обязательно будет защищена. Это задача государства.

— Вы имеете в виду финансовую сторону вопроса?

— Да. Мы понимаем, что в семье, где появляется ребенок, меняется материальное положение. Женщина не получает ту зарплату, что была раньше. Доходы делятся уже на троих, а в некоторых случаях — на четверых. Именно поэтому политика президента — это борьба с бедностью, меры стимулирования рождения ребенка — не только первого, но и второго, третьего — увеличиваются и расширяются. Сейчас одно из самых важных направлений работы, на мой взгляд, — обеспечение молодой семьи жильем. Его отсутствие зачастую становится главной причиной, по которой молодые люди оттягивают момент рождения.

Налоговые стимулы

— Раз мы заговорили о деньгах, многих женщин останавливает и вопрос трудоустройства. Если нет определенного опыта, но при этом есть маленький ребенок, получение места — это сверхзадача. На ваш взгляд, можно и нужно ли обеспечить гарантии трудоустройства для молодых мам, не успевших поработать?

— Гарантия трудоустройства должна быть для всех. Со стороны работодателя нерезонно устанавливать рамки, в том числе в отношении опыта. Мы все когда-то чему-то учились, были молодыми специалистами. Нацеленность же только на опытных людей — это неэффективный подход, который не дает растить новое поколение. Если мы говорим о молодых мамах, то, на мой взгляд, даже стоит поощрять работодателя. Сейчас реализуется национальный проект «Демография», и увеличение рождаемости — наша общая задача. При желании можно создать условия для работы женщины с маленьким ребенком, например, составить для нее индивидуальный график или, если большое предприятие, организовать место для кормления. Кроме того, сейчас женщины могут работать удаленно, из дома, используя Интернет. И этому есть много примеров.

— О каком поощрении работодателей может идти речь? Налоговые льготы?

— Этот вопрос надо обсуждать. Если женщина с маленьким ребенком хочет приступить к работе, она должна иметь такую возможность. Несмотря на то, что по закону работодатель не имеет права отказывать в трудоустройстве женщине из-за того, что у нее маленький ребенок, на практике, к сожалению, часто бывает по-другому. Поэтому, может быть, действительно нужны какие-то меры стимулирующего характера, налоговые льготы. Это вполне возможно, чтобы работодатель был заинтересован в принятии на работу мам.

Деньги или любимая работа

— В марте этого года ваша коллега, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева говорила о необходимости решить проблему разницы зарплат мужчин и женщин. Актуален ли сейчас этот вопрос?

— Я могу сослаться на статистические данные. Женщины в более чем 70% случаев имеют заработок ниже, чем у мужчин. При этом не стоит забывать, что каждый сам для себя решает, какая должна быть работа: интересная или высокооплачиваемая. Возможно, для женщин важнее, чтобы работа была интересна.

Есть данные, которые приводятся по итогам собеседований: иногда женщины сами соглашаются на меньшую заработную плату, чем мужчины. Может быть, это происходит в силу собственной мягкости или страха, что не получится устроиться в другое место. Я думаю, что сказывается и исторически сложившаяся роль женщины как хранительницы домашнего очага. Она, например, готова и на сокращенные дни, чтобы больше уделять время детям, домашнему хозяйству. Мужчина же, как правило, обеспечивает семью, поэтому и требования к заработной плате у него выше.

— Выходит, что разница в доходах естественна?

— Конечно же, нет. Я считаю, что если женщина и мужчина имеют высшее образование, достаточно большой, равный практический опыт, то от гендерной принадлежности заработная плата зависеть не должна. Я бы также отметила, что мы знаем много представительниц прекрасного пола, которые хорошо зарабатывают. Более того, сейчас наблюдается тенденция, когда отцы уходят в декретные отпуска. И это никак не сказывается ни на воспитании ребенка, ни на домашнем очаге. Главное, что все в семье должно быть по согласию.

— Если появилась такая тенденция, можем ли мы говорить о том, что меняется роль мужчины и женщины в обществе?

— Я бы не сказала, что она меняется. Никто и до этого не отстранял мужчину от воспитания детей. Он всегда должен участвовать в этом процессе, особенно когда в семье мальчик. Если же девочка, то для нее это возможность вырасти женщиной, которая будет хотеть создать такую же семью, чтобы со стороны мужа к ней было такое же внимание, как со стороны отца. На мой взгляд, предназначение мужчины и женщины всегда было определено, и мы не можем говорить, что чья-то роль нивелируется из-за ухода в декретный отпуск.

Выбор за женщиной

— Проблема абортов — одна из наиболее обсуждаемых в России. И если, например, сенаторы говорят о необходимости проводить генетические консультации будущих родителей и выявлять риски рождения у них детей с тяжелыми патологиями, то в РПЦ выражают обеспокоенность тем, что врачи предлагают сделать аборт даже при «незначительных проблемах». Уместны ли попытки церкви участвовать в обсуждении этого вопроса?

— Сразу отмечу, что врач никогда не предложит прервать беременность. Есть показания, различного рода патологии, при выявлении которых женщину ставят в известность. Выбор всегда остается за ней. Если говорить о том, кто может обсуждать эту тему, я считаю, что любые вопросы в обществе имеют право обсуждать все граждане, любые общественные организации, а введение каких-либо запретов может сыграть только негативную роль.

— Что сейчас делается для сокращения числа абортов?

— Значимым шагом в решении этого вопроса стало подписание новой территориальной программы государственных гарантий, один из пунктов которой — консультирование по прерыванию беременности. Оно уже вошло в систему ОМС — и это говорит о том, сколько внимания мы уделяем профилактике абортов. Сейчас необходимо создавать условия, в которых колеблющаяся женщина могла бы получить психологическую консультацию, а также медицинское обоснование того, почему стоит отказаться от прерывания беременности. Каждый ребенок, который будет рожден благодаря такой работе, важен для государства.

— Если одни не уверены, что хотят детей, то другие, напротив, готовы на все, чтобы их завести, в том числе и на суррогатное материнство. Что нужно сделать для защиты прав этих людей, самих суррогатных мам?

— Мы не можем не признавать, что этот метод уже работает, хотя и существует много проблем. Для решения одной из них мы с коллегами подготовили законопроект. Дело в том, что суррогатное материнство как метод борьбы с бесплодием указан в нашем основном законе — «Об основах охраны здоровья граждан». Там же прописано, что воспользоваться им могут мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, или одинокая женщина. В то же время записать в качестве родителей Семейный кодекс позволяет лишь официально зарегистрировавшую отношения пару. Эту правовую коллизию мы надеемся устранить в ближайшее время.

— Как вы думаете, в какие сроки удастся решить все проблемы, связанные с суррогатным материнством, с учетом того, что в обществе скорее преобладает негативное отношение: его сравнивают с проституцией, а самих суррогатных мам называют инкубаторами.

— Я не могу точно сказать, когда это произойдет. Но в необходимости урегулирования солидарны все, и это говорит о наличии заинтересованности со стороны общества.

— Наступит ли такой момент, когда суррогатное материнство станет, как и ЭКО, доступно по полису ОМС?

— Если учитывать нормы закона, можно предположить, что это когда-нибудь произойдет. Но я не могу дать точный ответ на этот вопрос, потому что он очень сложный с точки зрения этики.

Укрепление института семьи

— Количество разводов в России за прошлый год достигло минимума с 1990 года — всего четыре на одну тысячу человек. Как вы думаете, можем ли мы говорить об укреплении института семьи в России?

— На мой взгляд, институт семьи укрепляется постоянно. И свою роль в этом играет обдуманное вступление в брак, ведь такая тенденция способствует сокращению количества разводов. Кроме того, мы видим большой прирост многодетных семей и интерес к усыновлению. В обществе есть запрос на воспитание достойного гражданина, привитие ему основ семейных ценностей.

— Если у нас все так хорошо, то почему мы сейчас говорим о необходимости принятия закона о домашнем насилии?

— Обсуждение данного законопроекта показало, что проблема все-таки существует и должна быть регулирующая основа, в том числе определение понятия, что такое «домашнее насилие». Для меня лично важно, что документом предлагаются и профилактические меры. Это тот шаг, который позволит предотвратить негативные последствия, защитить женщин или мужчин, стариков или детей. И это важно. Что касается возникших сейчас споров — надеюсь, возможность участия верхней и нижней палат парламента, общественных организаций в подготовке этого проекта, а также создание рабочей комиссии помогут найти ответы на все вопросы и достигнуть консенсуса.