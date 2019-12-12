Захарова сравнила новую антироссийскую спортивную кампанию с бойкотом ОИ-80

Москва, 12 декабря. Россия на протяжении многих лет становилась объектом политических кампаний, в том числе затрагивалась спортивная сфера. Об этом заявила журналистам на брифинге в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы фиксируем, что наша страна на протяжении многих лет становилась объектом политических компаний, когда еще никто не поднимал тему допинга в этом контексте и когда проходила Олимпиада в 2014 году. Разве мы можем сказать, что тема самой Олимпиады не была политизирована? Все как под копирку было похоже на такие же политические оценки ОИ-1980. Как будто никто не удосужился придумать что-то новое», — заявила спикер дипломатического ведомства.

Спикер МИД России обратила внимание на то, что Москва выступает категорически против таких кампаний. Захарова отметила, что Россия признает, что в сфере спорта есть проблемы, однако ситуация, по ее словам, заключается в другом.

«Проблемы есть в спортивной сфере во всех без исключения странах мира. Но почему именно Россия становится в фокусе этой проблемы — это вызывает большие вопросы», — подчеркнула Захарова.

Напомним, более 60 стран бойкотировали Олимпиаду 1980 года в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Некоторые спортсмены из стран, бойкотировавших Игры, все-таки приехали в Москву и выступали под олимпийским флагом.

В начале этой недели исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и отстранил на четыре года Россию от крупных международных состязаний, в том числе ОИ и ЧМ. РУСАДА может подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS) в течение трех недель.