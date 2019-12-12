Призывавший убивать детей экстремист Синица нашел защитников в антироссийском «Мемориале»

Москва, 12 декабря. Неправительственная организация «Мемориал» встала на защиту осужденного за экстремизм Владислава Синицы, который в Twitter призывал убивать детей российских силовиков. Подсудимый также говорил о необходимости закапывать тела в лесополосе и признавался в желании «сношать внутренности» убитого человека.

Медиаструктура беглого российского олигарха Михаила Ходорковского сообщила, что «Мемориал» требует освободить «политзаключенного» и начать расследование против тех, кто возбудил уголовное дело.

На необычное требование уже обратил внимание Telegram-канал «Люди и звери», который предложил организации признать «политзаключенными» норвежского террориста Андерса Брейвика и советского серийного убийцу Андрея Чикатило.

«Кого только не признал «Мемориал» политзаключенными — всех, кого можно было собрать из числа хомячков, по призыву Навального пришедших на несанкс. Давайте еще Брейвика и Чикатило добавим до кучи», — пишет канал.

Отметим, что Синица стал не единственным осужденным по уголовной статье преступником, за которого заступился «Мемориал». Ранее организация признала узником совести карельского историка Юрия Дмитриева, который был фигурантом дела об изготовлении детской порнографии и совращении своей несовершеннолетней падчерицы.

Как сообщает «Политика сегодня», признанный иностранным агентом «Мемориал» спонсируется западными структурами, цель которых — дестабилизировать ситуацию в России. Для этого НКО готова выставлять «жертвами режима» любых экстремистов и педофилов.