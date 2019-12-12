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Лето 2020 года станет тренировкой для антироссийских провокаторов перед выборами

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Лето 2020 года станет тренировкой для антироссийских провокаторов перед выборами

Москва, 12 декабря. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич призвал создать контрметодичку, которая будет рассказывать о методах оппозиции по раскачиванию общественности во время митингов и акций.

«Важно придумать схему и подтянуть финансирование для создания цикла брошюр или одной брошюры — контрметодички. Нужно написать и, мне кажется, непозднее весны ее издать. Мы все говорим об одном — с весны заполыхает. Летом загорится активно, потому что год тренировочный для 2021-го, но количество кампаний, которые будут этой осенью, далеко за 30», — сказал Малькевич.

По его словам, оппозиция начнет действовать уже весной следующего года по одной и той же схеме. Малькевич отметил, что контрметодичка расскажет россиянам о том, как действует на митингах и акциях и какие меры использует для раскачивания толпы.

«Нужно сделать это максимально визуализировано. Без текста. Потому что никто читать не будет, а картинку могут посмотреть», — поддержал руководитель Агентства социального инжиниринга Антон Давидченко.

В четверг Федеральное агентство новостей провело прямую трансляцию встречи пресс-клуба, посвященной результатам совместного исследования Фонда защиты национальных ценностей и Агентства социального инжиниринга о технологиях западного вмешательства в общественно-политические процессы в РФ.

 

ФАН подготовил фильм-расследование под названием «Анатомия протеста», которое подробно рассказывает о поддержке западных спонсоров российской оппозиции и вмешательства Запада во внутренние дела России.

Журналистам редакции удалось выяснить, что именно спонсоры из-за рубежа помогали оппозиции организовывать несанкционированные акции и митинги летом в российской столице. Оппозиция во время массовых беспорядков действовала по методичкам, которые подготовлены американскими политтехнологами.

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