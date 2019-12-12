Захарова прокомментировала решение о высылке дипломатов ФРГ из России

Москва, 12 декабря. МИД РФ обозначил послу Германии Гезе Андреасу фон Гайру ответные меры на высылку российских дипломатов. Об этом журналистам заявила официальный представитель министерства Мария Захарова на брифинге.

Корреспондент Федерального агентства новостей сообщает, что пока Россия никого не выслала, но уже названы имена дипломатов, которые должны покинуть территорию страны.

«Мы пока никого не выслали. Послу ФРГ были обозначены ответные меры и обозначены люди, которые должны в течение семи суток покинуть территорию РФ», — отметила Захарова.

Таким образом Москва отреагировала на высылку двух российских дипломатов из Германии в связи с убийством в Берлине бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили, воевавшего на стороне чеченских бандформирований.

«Этот человек находился в розыске. И мне кажется общение между соответствующими структурами и ведомствами РФ и ФРГ должны быть не в публичной сфере, а в рабочем порядке», — заявила представитель МИД.

Она также добавила, что на данный момент ситуация стала вопросом публичной сферы, и это не приносит позитива.

Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа в Берлине. Подозреваемым в совершении преступления является гражданин России.

Западные СМИ связывают убийство с российскими спецслужбами, Москва отвергает все обвинения, заявляя об их несостоятельности, передает «Ридус».

Немецкий политолог Александр Рар заявил телеканалу «360», что Хангошвили могли убить по причине кровной мести.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва неоднократно направляла запросы в Берлин о выдаче Хангошвили, поскольку была установлена его причастность к совершению терактов.