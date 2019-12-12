Герой нового российского мультика «Стражи» страдает клаустрофобией, но прыгает с парашютом

Студия Олега Роя показала образ первого героя приключенческого сериала «Стражи», в котором прототипами главных персонажей стали участники молодежного патриотического движения «Юнармия». Персонаж Вари из четверки Стражей-товарищей создали после тщательного изучения вкусов подростков, утверждает продюсер Олег Рой. Как стало известно Федеральному агентству новостей, героиня нового российского мультипликационного сериала боится замкнутых пространств, зато прыгает с парашютом и… читает исторические романы о Екатерине Великой.

«Сейчас вместе с командой режиссеров, сценаристов, продюсеров, аниматоров, художников, стилистов мы создаем целый мир и заглядываем в будущее, приоткрываем тайный занавес вселенной, придумываем новые технологические трюки и ультрасовременные гаджеты, поскольку действие этой истории будет разворачиваться в 2050 году, — рассказал Рой. — Образ героя должен не только нравиться юным зрителям, но и в одежде, в прическе, во взгляде отражать время».

По словам автора юнармейского блокбастера, над образом Вари работали около трех месяцев: изучали пристрастия подростков и переносили их в современное 3D-моделирование. Героиня получилась смелой, упорной и настойчивой, да еще и большим дипломатом и патриотом.

«Патриотизм — это и есть привязанность к чему-то очень важному, наследственному и традиционному. Именно поэтому наши мультипликационные «Стражи» не задумываясь несутся на помощь тем, кто в ней нуждается. Это у них в крови, в генетическом коде. А разве сейчас иначе? Вспомните, сколько по-настоящему героических поступков совершили наши ребята, сколько людей спасли, порой ценой собственной жизни. Все эти примеры обязательно найдут отражение в сериале. Потому что такое не должно быть забыто! Мы хотим дать детям и подросткам не только качественный, но и максимально наполненный смыслом контент», — заявил глава «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Премьера 11-серийного мультипликационного фильма «Стражи» запланирована на следующий год. Ранее автор проекта Олег Рой подробно рассказал в эксклюзивном интервью ФАН о работе над новым анимационным блокбастером.