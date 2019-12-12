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МИД РФ поблагодарил власти Доминиканы за эффективную помощь пострадавшим в ДТП россиянам

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МИД РФ поблагодарил власти Доминиканы за эффективную помощь пострадавшим в ДТП россиянам

Москва, 12 декабря. Благодаря оперативной и эффективной реакции доминиканских властей и местных экстренных служб пострадавшим в ДТП россиянам была своевременно оказана квалифицированная помощь. Об этом заявила журналистам на брифинге в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам спикера дипломатического ведомства, большинство туристов выписаны из медицинских учреждений, в больницах остается 10 человек, решается вопрос от их эвакуации в РФ.

«Несколько слов признательности за сочувствие и помощь, оказанную доминиканской стороной. Друг познается в беде. Благодаря оперативной и эффективной реакции властей пострадавшим была оказала своевременная помощь», — сказала Захарова.

Кроме того, она отдельно поблагодарила соотечественников, которые в первые же часы откликнулись с предложениями о помощи.

Напомним, туристический автобус столкнулся с фурой в Доминикане по пути в воздушную гавань «Ла Романа» 26 ноября. В автобусе находились 39 россиян, два гида и водитель. В результате ДТП пострадали 27 человек.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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