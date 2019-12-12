Эксперт объяснил, как Россию втягивают в борьбу олигархов на Украине

Россию втягивают в борьбу олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова за внутренний украинский рынок потребителей энергоресурса. Об этом заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Верховная рада не отменила ранее принятый закон, который запрещал импорт электроэнергии из России. По итогам голосования отмену документа поддержали только 47 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Член фракции «Европейская солидарность» Михаил Бондар до этого зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене голосования за этот закон, т. к. увидел нарушение в процедуре. В связи с этим председатель парламента не имеет право подписывать закон до тех пор, пока Рада не рассмотрит это постановление.

По словам Станислава Митраховича, на Украине идет внутренняя олигархическая борьба, где одной части бизнеса выгоден импорт электроэнергии из России, а другой нет.

«В частности, импорт выгоден заводам Игоря Коломойского. Ранее была принята поправка в украинском законодательстве, которая разрешила импорт электроэнергии из России, т. к. несколько лет его не было. А потом на Украине утвердили еще поправку, которая позволила закупать электричество из России. Она была инициирована главой комитета энергетики Верховной рады Андреем Герусом, который является агентом Коломойского. Поправка была принята с целью того, чтобы украинскому олигарху было удобно покупать дешевую российскую электроэнергию для его ферросплавных заводов», — заявил Митрахович в беседе с Федеральным агентством новостей.

Однако такое решение вопроса по электричеству из России не устраивает украинские предприятия, которые сами продают этот энергоресурс, объясняет эксперт.

«Они не хотят иметь конкурента с более дешевой электроэнергией. В частности, электроэнергию производит компания ДТЭК, которая принадлежит Ринату Ахметову. Поэтому Ахметов здесь схлестнулся с Коломойским. К тому же формально Украина взяла курс на постройку общей энергосистемы с Европейским союзом, а также на их синхронизацию. Поэтому Ахметов через своих агентов пытается отменить эту поправку, которая разрешает импорт электроэнергии. Таким образом, это их внутренняя борьба, в которой рассказы про Россию используются в качестве инструментов внутренней олигархической борьбы. Олигархи пытается решить свои задачи здесь и сейчас, пытаясь сослаться на российский фактор», — добавил собеседник ФАН.

Ранее лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России. Ляшко утверждает, якобы из-за «российской экспансии» Украина лишилась нескольких миллиардов гривен всего за два месяца.

При этом заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин сообщил, что Украина на данный момент технически не способна отсоединиться от энергосистемы России. Замминистра энергетики добавил, что энергосистемы России и Украины объединены — по его словам, так исторически сложилось.