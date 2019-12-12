Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Захарова обвинила власти Эстонии в открытом преследовании агентства Sputnik

71
0 Оставить комментарий

Захарова обвинила власти Эстонии в открытом преследовании агентства SputnikМосква, 12 декабря. Власти Эстонии оказывают административное давление на информационное агентство Sputnik, чтобы помешать его работе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, эстонские власти пытаются блокировать работу российского информационного агентства Sputnik. Правоохранительные органы Эстонии запретили банкам осуществлять финансовые транзакции информационного агентства, в результате чего руководство Sputnik не может выплатить

зарплаты своим сотрудникам. Кроме того, оказались заблокированными налоговые и арендные платежи.

«Для российского средства массовой информации это означает невозможность перечислять зарплату 80% сотрудников, оплачивать аренду офиса, коммунальные платежи», — подчеркнула Захарова.

Дипломат выразила недоумение в связи с действиями Таллина в отношении средств массовой информации, напомнив, что Эстония позиционирует себя как европейское государство, отстаивающее демократические ценности.

«Официальный Таллин в открытую осуществляет преследование агентства Sputnik, задействует административные рычаги для блокирования деятельности информационного ресурса, используя откровенно карательные меры», — добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ призвала международные правозащитные организации обратить внимание на данную ситуацию.

Ранее стало известно, что сотрудников Sputnik в Эстонии вызывали на допросы в Службу безопасности, а всем местным банкам запретили осуществлять сотрудничество с агентством. Кроме того, арендодатель в одностороннем порядке расторг договор на аренду офиса Sputnik.

infox - new
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров