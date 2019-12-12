«Эхо Москвы» брызжет желчью и ненавистью, пытаясь любой ценой навредить России

Федеральное агентство новостей изучило публикации радиостанции «Эхо Москвы» и пришло к выводу, что любая резонансная тема используется им, чтобы очернить Россию, ее народ и руководство государства. Зачем? Ответ на этот вопрос дают эксперты ФАН.

Решение WADA

ФАН отследил публикации «Эха Москвы» за последние несколько дней. Самой обсуждаемой темой этого периода, безусловно, было решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от международных соревнований, включая олимпиады и чемпионаты мира. В то время как россияне возмущались предвзятости WADA, на «Эхе Москвы» в огромном количестве выходили публикации, обвиняющие российские власти, силовиков и спортсменов в произошедшем и призывающие отечественных атлетов выступать за другие страны.

«Читатель, ты веришь, что те, кто не стесняются делать все, описанное выше, постесняются подделывать допинг-тесты?» — спрашивает «Эхо Москвы» у своей аудитории. А выше оно перечисляет любимые россказни так называемых оппозиционеров о подделке результатов выборов, полицейском беспределе, коррупции и прочих «ужасах российской действительности».

«Думали, что прокатило с полонием (с Новичком, с Буком, с ихтамнетами, с хакерами, вагнеровцами и прочими гибридами), прокатит и с мельдонием (дюшесом Родченкова, подменой проб, подчисткой базы данных). И вдруг ― о-па! не сработало! В мировом спорте, в отличие от мировой политики, санкции работают четко, автоматически и болезненно. Тут ядерное оружие и территория не аргумент: из ООН Россию не выгонят, а с Олимпиады ― запросто», ― радуются авторы издания «решающему удару по российскому спорту».

Радиостанция пытается убедить свою аудиторию в справедливости отстранения российских спортсменов от международных соревнований, потому что во всем виноваты российские власти, которые «сперва забирают кусок территории у другой страны, потом сбивают самолет, потом травят на чужой территории людей». К таким «жуликам» не может быть снисхождения, злорадствуют в «Эхе».

Спортсменов, ставших пешками в грязной политической игре Запада против России, авторы «Эха Москвы» не жалеют, потому что они якобы знали о махинациях с допинг-тестами и соглашались принимать запрещенные препараты.

При этом российским атлетам на сайте «Эха Москвы» советуют срочно менять гражданство и выступать под чужими флагами.

Встреча «нормандской четверки»

Еще одной важной темой, которая дала «Эху Москвы» богатую пищу для оскорблений в адрес российского государства, стала встреча «нормандской четверки» в Париже.

«Никто не думал, что Кремль выйдет «за флажки» и начнет войну в самом центре Европы. И не просто войну, а «подлую», то есть традиционную «скифскую» войну, которую обозвали модным словечком — гибридная, — пишет автор блога на сайте «Эха Москвы». И посмотрите, как озаглавлен его опус — «Нормандский неформат: судьба Украины решается «по понятиям». — Сказались ли массовые стереотипы о России девяностых, или дала о себе знать общая деградация русской аналитики в центрах принятия решений в Европе и США (в течение последних 20 лет Россией там никто всерьез не занимался, все учили китайский), но Запад допустил просчет, недооценив возможности Кремля и переоценив собственную способность реагировать на агрессию Москвы. Россия не просто начала войну против Украины, но и осуществила «блицкриг», найдя для этого и людей, и ресурсы».

Другие авторы «Эха» тоже с превеликим удовольствием изображают Россию агрессором, Украину — жертвой и Запад — случайным, но небезразличным к судьбе несчастных украинцев прохожим.

«Закончилась эта парижская вписка, на которой, наконец, встретились Путин с Зеленским. По мотивам этой встречи можно было, конечно, снимать мультфильм «Винни-Пух в гостях у Дракулы». И это было абсолютно тем самым. Хотя итог ее известен, потому что Путин сообщил, что он очень доволен, а Зеленский сказал — была ничья. Вот все мои знакомые удавы обычно описывают встречи с кроликами словами: «Я был очень доволен». А кролики, которым удалось быстро, непереваренными проскочить через пищевод и вылезти из другого конца удава, они обычно говорят: «Ничья», отряхиваясь. Вот примерно это и произошло, — говорил Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы». — Но вот Меркель с Макроном, которые имеют в этом ремесле политическом определенный опыт, они, конечно, офигевали от путинского блистательного фейерверка лицемерия, которой он устроил и трогательной наивности с другой стороны».

В «Эхе Москвы» почему-то уверены, что Минские соглашения должна выполнять Россия, а не Украина и Донбасс, и что именно Россия нарушает все соглашения. И это все — эхо того, что так любят говорить в Киеве и на Западе в рамках антироссийского дискурса.

Заседание СПЧ

Еще одной темой для поливания всех и вся грязью для «Эха Москвы» стало заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которое провел президент РФ Владимир Путин.

В эфире радиостанции главу государства не стесняются называть «невеждой» и даже «мошенником».

Отрадно, что россияне (хочется верить, большинство) не верят этому либеральному СМИ, которое «с такой желчью и ненавистью пишет о России и россиянах».

Журналист, политолог и публицист Армен Гаспарян в комментарии ФАН объяснил, что «Эхо Москвы», как и другие либеральные издания, «пляшут под дудку Запада», который заинтересован в расшатывании внутриполитической ситуации в России.

«А чего другого вы от них ждали? Они каждый раз, когда что-то случается, выдают такую мерзотность, а все удивляются. Но удивляться нечему — так называемые либеральные СМИ отрабатывают повестку Запада. Они искренне презирают Россию и людей, которые в ней живут. А Запад, который является заказчиком всего этого, живет в парадигме, что ему будет лучше, чем хуже будет России. Вот и все. Ничего нового», — уверен Гаспарян.

Согласен с ним и писатель, публицист, переводчик, блогер и разработчик компьютерных игр Дмитрий Пучков, известный по прозвищу «Гоблин».