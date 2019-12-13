Дамаск, 13 декабря. Освобожденная из плена сирийская семья рассказала, что атака боевиков произошла в окрестностях провинции Алеппо, неподалеку от города Дейр-Как, который расположен к востоку от провинции. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По словам матери, группа вооруженных людей напала на них в 4 часа утра, затем их держали в подвальном здании. Боевики общались друг с другом на курдском языке.

«Прежде чем напасть на нас, они разграбили нашу собственность, затем связали и отвезли в неизвестное место, где мы подверглись различным пыткам», — добавила женщина в ходе разговора с ФАН.

Они много раз угрожали взрослым, что убьют их детей, если те не будут им подчиняться.

«Они похитили мужчин отдельно, и собрали всех женщин и детей в подвалах домов. Мы там были без воды и без еды 40 дней, давали очень мало пить и есть. Они отбирали у нас детей, говоря, что будут резать их!», — рассказала собеседница агентства.

К счастью, сирийская правительственная армия при поддержке российских военных успела освободить всех заложников, прежде чем с ними произошло что-то страшное.

«Я не знаю, какой был договор между российской стороной и курдами, которые похитили нас. Но мужчины, которые были с нами, не были освобождены, они все еще у них», — пояснила бывшая заложница.

Стоит отметить, что российская армия в сотрудничестве с сирийскими властями прилагает огромные усилия для возвращения всех похищенных мирных жителей.

Напомним, что журналисты Федерального агентства новостей получили явные доказательства того, что США принимали участие в создании и запрещенного в России «Исламское государства»1. Кроме того, ФАН удалось узнать, что журналисты либеральных СМИ активно работают с террористами ИГИЛ1. В наши руки попали доказательства того, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский помогали боевикам.

ФАН также выпустил третий материал из серии публикаций о сирийской республике, в котором был раскрыт истинный масштаб участия российских военных в разгроме ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.