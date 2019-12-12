Сирия новости 12 декабря 16.30: ХТШ обстреливает армию в Идлибе, протурецкие отряды восстанавливают Тель-Абъяд

Сирия, 12 декабря. Боевики «Тахрир аш-Шам» обстреливают правительственные силы в Идлибе. Турецкие солдаты приступили к постройке наблюдательных пунктов и восстановлению инфраструктуры Тель-Абъяда. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обстреляли боевой вылет на юге провинции Идлиб, нанесли точечные авиаудары по укрепрайонам боевиков у Джарджаназа.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают наносить удары по опорным пунктам радикалов на юге Идлиба, по неподтвержденным данным, потеряли несколько человек у поселка Абу-Духур в результате обстрела.

Курдские вооруженные группировки: совершили нападение на протурецких бойцов на севере Ракки в районе Айн-Исса.

ВС Турции и союзные силы: возводят новые пункты наблюдения на севере провинции Ракка, обменялись ударами с курдскими боевиками, совместно с российской военной полицией провели патрулирование на северо-востоке.

Корпус Стражей Исламской революции: стянули в Дейр-эз-Зор подкрепление в количестве 300 бойцов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местные источники сообщили, что около трехсот бойцов «Джейш Имам Аль-Хаджа» прибыли в город Абу-Кемаль в качестве подкрепления для отрядов иранского ополчения Корпуса Стражей Исламской революции, о чем сообщил медиаресурс Halab Today TV. В связи с участившимися нападениями на позиции проиранских сил, КСИР вынужден стягивать на восток провинции подкрепление. За последний год участились авиаудары со стороны ВВС Израиля, кроме этого вылазки на востоке провинции в зонах контроля иранцев совершают также боевики из «спящих ячеек» ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

Боевики «Тахрир аш-Шам» предприняли попытку в районе поселков Тель-Тувайл и Аль-Халиб и столкнулись с подразделениями сирийской армии. Боевики «Джебхат аль-Ватария лил-Тихрир» заявили, что им удалось ранить и убить несколько солдат САА в районе поселения Абу-Духур в результате обстрела, как сообщает портал Step News. Со стороны Министерства обороны Сирии или официальных СМИ пока не поступало подтверждения о потерях среди САА.

У гуманитарного «коридора» силы вооруженной оппозиции уничтожили пулемет сирийской армии с помощью ракетной установки, как сообщает портал Halab Today. Самолеты ВКС РФ наносят удары по укреплениям радикалов в районе поселка Джарджаназ на юго-востоке провинции одновременно с обстрелом этого фронта правительственными войсками, о чем сообщает корреспондент агентства Step News.

Провинция Ракка

На севере Ракки боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) обстреливают укрытия протурецких сил в районе поселка Умм аль-Тина, а также к северу от города Айн-Исса, откуда курдские радикалы были выбиты в начале октября. Как сообщает портал Alk Habour, огонь по укреплениям курдских боевиков ведется из пулеметов и ракетных установок. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Источник также передал, что в районе города Тель-Абъяд вооруженные силы Турции и союзного ополчения продолжают строить объекты электроснабжения, разрушенные ранее боевиками SDF в ходе боевых действий против террористов «Исламского государства»1. В период оккупации курдскими радикалами новая самоназвания администрация не позаботилась о восстановлении инфраструктуры. В начале операции турецкой армии «Источник мира» боевики SDF были вытеснены из города, однако, перед тем как последний отряд покинул город, курдские радикалы намерено оставили мины-ловушки и разрушили объекты инфраструктуры города. Протурецкие ополченцы продолжают работы по снабжению электроэнергией сельских районов, как сообщает военно-аналитический Twitter-канал XXVII27.

Провинция Хасака

Турецкая армия устанавливает сорок новых наблюдательных пунктов на территориях на севере провинции, как сообщает агентство Alk Habour. Данные районы были освобождены от курдских радикалов в течении операции «Источник мира», начатой 9 октября. По первоначальному плану Анкары в дальнейшем на освобожденной территории будут расселены два миллиона сирийских беженцев, которые получили убежище в Турции.

Как передает портал SANA, на севере провинции по автомагистрали M-4 прошел конвой российской военной полиции и их турецких коллег в рамках планового патрулирования в безопасной зоне. Как сообщает представитель из Минобороны РФ, совместный патруль проинспектировал обстановку на северо-востоке Сирии, завершив сегодня совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы, общий маршрут протяженностью около 30 километров занял 1,5 часа.

1 Организация запрещена на территории РФ.