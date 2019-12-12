Российско-турецкий патруль проинспектировал новый район в Сирии

Москва, 12 декабря. Россия и Турция в четверг провели пятнадцатый совместный патруль на северо-востоке Сирии, сообщает министерство обороны РФ.

«Очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции проинспектировал обстановку на северо-востоке Сирии, завершив сегодня совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы», — говорится в сообщении.

Военная полиция России и военнослужащие турецкой армии преодолели 30 км за 1,5 часа и вернулись на исходный пункт. С воздуха за ситуацией наблюдали вертолеты ВКС РФ. Патруль прошел через несколько сирийских населенных пунктов, расположенных возле границы с Турцией.

Напомним, что 9 октября Турция объявила о военной операции «Источник мира», целью которой стали расположенные на севере Сирии курдские бандформирования и боевики «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка).

22 октября Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает проведение совместных патрулей для выведение курдских террористов на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило большое расследование по Сирии. В первой части говорилось о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова и беглого российского олигарха Михаила Ходорковского с боевиками «Исламского государства». Во второй части — про сотрудничество США с террористами ИГ1. Установлено, что Штаты предоставляют джихадистам средства, оружие и даже инструкторов для повышения боевых навыков.



Третья часть из серии материалов ФАН про Сирию посвящена тому, как россияне освобождали САР от боевиков. Многие жители САР отметили, что русские проявили храбрость и отвагу, сражаясь за сирийские земли.

1 Организация запрещена на территории РФ.