Эксперты рассказали, почему США боятся столкновения с русскими в Сирии

Соединенные Штаты в Сирии занимаются поддержкой боевиков террористических организаций и выкачиванием сирийской нефти. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей высказали политический аналитик Владимир Соловейчик и политолог Владимир Карасев.

Боязнь русских

Военное командование США на территории Сирийской Арабской Республики (САР) обратилось в Пентагон за инструкциями на случай военного столкновения с российскими военными. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники.

Американские военные в Сирии уверены, что возможные атаки со стороны России, Сирии, Ирана или Турции потенциально опаснее, чем угроза со стороны террористической организации «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории РФ). В ответ Пентагон дал очень «расплывчатые указания».

Ранее ФАН опубликовал расследование, согласно которому Соединенные Штаты с помощью курдских радикалов сотрудничали с боевиками «Исламского государства». Американцы осуществляли секретные поставки вооружения, поддерживали боевиков БПЛА, а также ввозили в Сирию сотни наемников в обмен на сирийскую нефть.

В сложившейся ситуации издание обвиняет президента США Дональда Трампа, который занял противоречивую позицию относительно военного присутствия американцев в САР. Источники газеты заявляют, что сейчас силы США «охраняют» нефтяные месторождения.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало третий материал из серии публикаций, показывающий успешные действия россиян по борьбе с террористами в ходе операции в Сирии. В статье приводятся уникальные данные, как россияне боролись с ИГИЛ1 и другими террористическими группировками в САР.

Захват чужой нефти

По мнению Владимира Соловейчика, захватывать чужую нефть, конечно, проще, нежели так или иначе воевать с чужими армиями. Это очевидно даже для американских генералов и их начальства из администрации США. Отсюда и подобные настроения, и подобные опасливые запросы наверх, и подобные маловразумительные ответы сверху.

«Понятно, что американцы опасаются вступать в какие бы то ни было вооруженные конфликты или столкновения с подразделениями Вооруженных сил РФ, расположенными на территории Сирийской Арабской Республики. То же самое относится и к боевым частям из Исламской республики Иран и Турецкой республики. С другой стороны, власти США активно участвуют в сирийском конфликте, но, как правило, действуют там чужими руками, поддерживая — открыто или тайно — те или иные вооруженные группировки, в том числе и террористические», — добавил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, такого рода двойственность политики США, а, проще говоря, лицемерие властей США, помноженное на страх перед возможными потерями среди американских военных, и порождает всякие «расплывчатые указания».

Как заметил Владимир Карасева, сирийцы не собираются отдавать Трампу свою нефть. Американцы привыкли безнаказанно грабить, а тут сирийский президент Башар Асад прямым текстом сказал США убираться, иначе сирийские военные помогут.

«Ну а поскольку сирийскому народу помогают восстанавливать мир и порядок турецкие и российские патрули, «нефтяники Трампа» начали переживать за свою безопасность. Пентагон, пребывая в состоянии неясности, перевел все стрелки на Трампа. По мнению военного ведомства, расхлебывать кашу на оккупированных США территориях должен тот, кто ее заварил. Учитывая тот факт, что подавляющее большинство военных на сирийской земле составляют курдские боевики и штатовские ЧВКшники, можно предположить, что сильно убиваться по ним не будут. А все трупы повесят на Трампа в рамках слушаний об импичменте. Оно ж как бывает. Приходишь ты в песочницу такой смелый и начинаешь обижать малышей. А потом приходит старший брат, смелость и храбрость куда-то пропадает, а ты возвращаешься домой менять мокрые штаны», — заключил Владимир Карасев.

25 ноября ФАН выпустил первую часть своего большого расследования о попытке захвата террористами «Исламского государства» целого государства — Сирии. Были получены доказательства того, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничали с «Исламским государством».

1 Организация запрещена на территории РФ.